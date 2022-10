Tko stoji iza pokušaja vađenja kamena iz utrobe Velebita: Kamenolom pored Tulovih greda? Općina: Neće ga biti

Iz utrobe Velebita, najmoćnije hrvatske planine, ipak se neće vaditi kamen. I to unatoč namjeri navodno češko-hrvatskih partnera, potpisima dvaju ministarstava i nekadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić, kao i navodnom odobravanju lokalnih moćnika…



Štoviše, nakon što su mještani Jasenica zahvaljujući nedavno objavljenom oglasu za posao u davno ugašenom kamenolomu Romanovac saznali za cijeli slučaj, ovaj pokušaj devastacije podno svjetski poznatih Tulovih greda dobio je i novu dimenziju. Večernji list neslužbeno doznaje da je, uz to što je Općina Jasenice pozvala institucije da utvrde sve okolnosti, istodobno za cijeli slučaj zainteresiran i DORH. Jer navodno treba istražiti je li zaobiđena i studija utjecaja na okoliš aktiviranjem dopusnice za kamenolom iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. I mnogi Jaseničani tvrde kako izjave predstavnika investitora da se s poslom namjeravalo započeti tek za godinu dana, a da se već sad tražila radna snaga, pobuđuju sumnje. Upućuje li to i na pokušaj da se u Parku prirode aktivira kamenolom bez dozvola, bez studije, navodno će biti predmet istrage.