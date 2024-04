Tko je novi premijer Srbije: Ni brojne priče o vezama s krim-miljeom nisu zaustavile njegov uzlet

31, March, 2024, Belgrade - The President of the Republic of Serbia and the Commander-in-Chief of the Serbian Armed Forces, Aleksandar Vucic, visited Air Force and Air Defense units at the Colonel-Pilot Milenko Pavlovic Airport in Batajnica. Milan Mojsilovic, Milos Vucevic, Aleksandar Vucic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 31, mart, 2024, Beograd - Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vucic je obisao jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlovic u Batajnici. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

