Tko je novi, mladi predsjednk Crne Gore? Strelovito se popeo od ministra propala vlade do šefa države

Jakov Milatović sa 60 posto osvojenih glasova u drugom krugu izbora novi je predsjednik Crne Gore. Ostvario je rezultat koji je opozicija dugo priželjkivala, a to je micanje s tog mjesta Mila Đukanovića, jednog od najdugovječnijih europskih političara. No tko je Jakov Milatović? Crnogorska tiskovina Dan navodi kako je Milatović maturirao prije 15 godina u podgoričkoj gimnaziji "Slobodan Škerović", gdje mu je već tada proricana svijetla budućnost. Jer, u godišnjaku iz 2005./2006. godine uz njegovu fotografiju stoji opaska da će upravo on biti predsjednik "drage nam naše države (ili neko bitan)". I nije to jedino što piše ispod njegove fotografije.