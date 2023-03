Tko je moćnik koji je ubio ženu i sina: Bio je 'Bog i batina', njegovo prezime bilo je simbol vlasti

Kriv je, odlučila je porota od 12 članova, a Alex Murdaugh dobio je doživotni zatvor. Tko je taj čovjek i za što je osuđen? Za ubojstvo 22-godišnjeg sina Paula i 52-godišnje supruge Maggie, koji su upucani na obiteljskom imanju prije nešto više od godine i pol. Puškama su smaknuti iz neposredne blizine oko 22 sata navečer, baš kad je njihov suprug i otac navodno bio kod svojih starih roditelja, nosio im namirnice i njegovao ih. Ispisi telefonskih poziva, međutim, smjestili su ga na lokaciju ubojstva baš kad se ono i dogodilo, što je poroti bio jedan od glavnih razloga da presude protiv ovog moćnika.

"Bog i batina" bio je Alex Murdaugh svog okruga u američkoj Južnoj Karolini, prije svega, jer njegovo je prezime bilo simbol vlasti i pravde malog Colletona. Od 1920. pa sve do 2006. godine Murdaughi bili su glavni tužitelji, a i odvjetnici u privatnim praksama, s vezama na sve strane. Sve je počelo od Alexova djeda, a gajio je on želju da se sve nastavi i s njegovim sinovima. Stariji, Buster, upisao je pravo i dane na fakultetu provodio uglavnom u pijanstvima, dok je mlađi, Paul, radio samo ovo drugo. Upravo on skrivio je prometnu nesreću brodom u kojem je poginula 19-godišnja Mallory Beach, a sve kako bi izbjegao da ga, s trostruko većom od dozvoljene količine alkohola u krvi, na cesti zaustavi policija, ukoliko bi se na planiranu feštu išlo automobilom.

Priča je ta da se društvo od njih šest, Paul Murdaugh, njegova djevojka te dvojica njegovih prijatelja sa svojim djevojkama odlučilo otići na Večer pečenih kamenica, što je, navodno, hit u njihovu gradu. Ostali su željeli autima ili taksijima, ali Paul je inzistirao na brodu te, u pijanom stanju, nije dao nikome da preuzme kormilo. Zabili su se u pristanište, petero putnika završilo je u bolnici, dok je tijelo Mallory Beach nađeno tek nekoliko dana nakon nesreće, u vodi.

Foto: POOL/REUTERS

Da se Paul uvijek suludo ponašao kad bi popio, govorili su njegovi prijatelji, ali i djevojka, koja je posvjedočila da bi je često znao ponižavati, čak i udariti, a nebrojeno su puta završavali i u "sumnjivim" situacijama iz kojih bi ih izvlačio njegov otac Alex. Jednom su prilikom, rekla je, zbog Paulove prebrze vožnje završili u jarku, a umjesto policije i hitne, Paul je nazvao mamu i tatu, koji su stigli i iz prtljažnika prvo maknuli puške, pa se onda još ljutili na nju kad im je priznala da je nazvala hitnu, koja je na putu.

Nakon nesreće na brodu, osuđeni Alex pokušao je nagovoriti društvo da kažu da nije Paul vozio, a lokalna mu je policija dozvolila i da šeta po olupini, iako je ona službeno bila mjesto zločina. Nije mu to uspjelo jer su vještaci zakonima fizike dokazali tko je bio vozač, što je Paula dovelo na sud na kojem je rekao da se ne osjeća krivim, ali početak svog procesa nije dočekao.

Sam Alex Murdaugh zvao je policiju da im kaže kako se vratio doma od svojih roditelja i našao sina te suprugu mrtve, jecajući i praveći se da nema pojma otkud njihova mrtva tijela pored štenare gdje su držali lovačke pse.

Kao što smo spomenuli, ispis poziva smjestio ga je na mjesto događaja, ali oružje iz kojeg su ubijeni nikad nije nađeno, unatoč tome što postoji snimka članova Murdaugh obitelji kako iz podruma iznose specifične modele puški kojima su navodno ubijeni majka i sin. Nije zgorega za spomenuti ni kako je Maggie Murdaugh neposredno prije ubojstva prijetila Alexu razvodom jer saznala je za njegovu zlouporabu opijata, kao i činjenicu da je varao klijente te iz osiguranja izvlačio milijune dolara na mjesečnoj bazi.

Nije ona, međutim, ni sama bila "cvijeće" jer upravo je Maggie zvala policiju kad je njihova dugogodišnja domaćica Gloria Satterfield (ujedno i jedina žena koja se brinula o njihovu sinu Paulu) navodno pala niz stepenice na ulazu u kuću i slomila vrat. Preminula je na licu mjesta žena koja je za Murdaughe radila više od 20 godina, a stigao je i novac od osiguranja. Nešto više od četiri milijuna dolara za koje obitelj Satterfield nije ni znala dok nije unajmila odvjetnika, a ovaj shvatio da su novac u džep pospremili Murdaughi.

Uz njih se veže i ubojstvo mladića koji je navodno bio partner starijem sinu Busteru, što obitelj nije dozvoljavala, međutim, u tom slučaju nije pronađeno dovoljno dokaza da se optuži bilo koga. Ono što je Alex još izveo, nakon smrti supruge i sina, jest da je prijavio pokušaj svog ubojstva, tvrdeći da ga je netko napao na cesti kad je mijenjao gumu. Kasnije se uspostavilo da je sam platio čovjeka da ga ustrijeli.

Inače, uspon i pad dinastije Murdaugh posebno je praćen posljednjih šest tjedana u Americi, koliko je trajalo suđenje na koje je dovedeno više od 60 svjedoka, a dokumentarac o njima dostupan je na Netflixu te je jedan od najgledanijih filmova u SAD-u proteklih sedam dana. Naravno, ovaj true crime serijal dostupan je i kod nas, pod nazivom "Murdaugh Murders: A Southern Scandal".

