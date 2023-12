Time: Osoba godine je Taylor Swift

Američki časopis Time proglasio je pop superzvijezdu Taylor Swift (33) osobom godine 2023. U užem krugu finalista bilo je devet pojedinaca i skupina koje su smatrali najutjecajnijima u svijetu, a na popisu su se našli i Barbie, tužitelji bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, novoizabrani britanski kralj Karlo III., Hollywood Strikers, Sam Altman, Vladimir Putin, Xi Jinping i Jerome Powell.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX