Spasioci u Maroku stigli do dječaka koji je danima bio u dubokoj rupi, čekaju se informacije o stanju

Spasilačka služba u Maroku stigla je do petogodišnjeg dječaka koji je upao u 32 metra dubok bunar. Hitna pomoć s timom za reanimaciju i liječničku pomoć te helikopter u pripravnosti su za preuzimanje dječaka nakon što ga izvuku. No, zasad nema informacija o stanju dječaka.

Tim za spašavanje posljednja tri metra ručno je kopao kako bi došli do dječaka.

Podsjetimo, dječak je u duboku rupu upao u utorak i proveo je unutra 80 sati. Spasioci su mu uspijevali davati kisik, hranu i vodu. Medicinski tim sada bi ga trebao pažljivo izvući na površinu.

#SaveRayan they reached him! Medical teams are now preparing to extract him very carefully ! pic.twitter.com/JGULsCB1OU