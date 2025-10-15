Nedaleko od Dubrovnika pronađeno tijelo muškarca, policija na terenu

Građani su večeras na području Petrova Sela, kraj Dubrovnika, uočili mrtvo tijelo, nakon čega je odmah pozvana policija, potvrdili su za dubrovackidnevnik.net.
Policijski službenici odmah su izašli na teren, a očevid je u tijeku. Identitet preminule osobe i okolnosti smrti još se utvrđuju.
