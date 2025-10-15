Naši Portali
Najnovije vijesti
NAKON DOJAVE GRAĐANA

Nedaleko od Dubrovnika pronađeno tijelo muškarca, policija na terenu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
15.10.2025.
u 21:20

Identitet preminule osobe i okolnosti smrti još se utvrđuju.

Građani su večeras na području Petrova Sela, kraj Dubrovnika, uočili mrtvo tijelo, nakon čega je odmah pozvana policija, potvrdili su za dubrovackidnevnik.net.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, a očevid je u tijeku. Identitet preminule osobe i okolnosti smrti još se utvrđuju.

