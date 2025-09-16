Thermostone – Snaga održive gradnje iz srca Hrvatske

U vremenu kada se građevinska industrija suočava s izazovima klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i potrebe za bržom, sigurnijom gradnjom, Thermostone se pozicionira kao ključni akter u transformaciji domaćeg tržišta. Kao jedini proizvođač porastog betona u Hrvatskoj, Thermostone ne samo da nudi inovativni građevinski materijal, već i postavlja standarde u održivosti, kvaliteti i tehnološkom napretku.
Porobeton – vaš pouzdan partner u gradnji
Porobeton je lagan, ali iznimno čvrst građevinski materijal koji se ističe nizom prednosti:
- Izvrsna toplinska i zvučna izolacija – smanjuje potrebu za dodatnim izolacijskim slojevima
- Otpornost na požar – negoriv materijal koji značajno povećava sigurnost objekata
- Ekološka prihvatljivost – proizvodnja s manjim utjecajem na okoliš
- Brza i jednostavna ugradnja – štedi vrijeme i troškove na gradilištu
Zahvaljujući ovim karakteristikama, porobeton je idealan za moderne projekte koji traže ravnotežu između funkcionalnosti, estetike i održivosti.
Hrvatska kvaliteta s globalnim zaleđem
Thermostone s ponosom nosi oznaku “Hrvatska kvaliteta”, što potvrđuje njihovu predanost domaćoj proizvodnji, visokim standardima i pouzdanosti. No, ono što Thermostone dodatno izdvaja jest njihova povezanost s CRH Grupom – jednom od najvećih i najutjecajnijih građevinskih kompanija na svijetu.
Ova strateška povezanost donosi niz prednosti:
- Pristup najnovijim tehnologijama i inovacijama u građevinskoj industriji
- Implementacija međunarodnih standarda kvalitete, sigurnosti i održivosti
- Razmjena znanja i iskustava između lokalnih stručnjaka i globalnih timova
- Stabilnost i sigurnost poslovanja kroz podršku snažne korporativne strukture
Sinergija između lokalne stručnosti Thermostonea i globalne snage CRH omogućuje tvrtki da bude ne samo lider u Hrvatskoj, već i konkurentan partner na međunarodnom tržištu.
Više od proizvoda – partner za održivu gradnju
Thermostone ne nudi samo građevinske blokove – oni nude viziju gradnje koja poštuje okoliš, štedi resurse i traje generacijama. Njihov tim stručnjaka kontinuirano radi na unapređenju procesa, edukaciji tržišta i podršci partnerima u svim fazama gradnje.
Bilo da se radi o obiteljskim kućama, poslovnim objektima ili infrastrukturnim projektima, Thermostone je pouzdan partner koji razumije potrebe lokalnog tržišta, ali razmišlja globalno.
"Thermostone je u posljednjim godinama napravio snažan iskorak – višestruko smo povećali broj zaposlenih i investirali više od 5 milijuna eura u proizvodne kapacitete. Povezanost s CRH grupom daje nam dodatnu snagu da realiziramo nove projekte, uključujući izgradnju nove tvornice i daljnje širenje poslovanja.“ - Ljubiša Vukadinović, Managing Director
Za više informacija o proizvodima, tehničkim specifikacijama i projektima, posjetite www.thermostone.hr.
Thermostone – gradimo održivo, gradimo kvalitetno.