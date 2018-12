Theresa May preživjela glasanje o nepovjerenju

Umjesto o ratificiranju sporazuma o povlačenju iz Europske unije, koji im je predložila pa povukla s glasanja premijerka Theresa May, vladajuća Konzervativna stranka u britanskom parlamentu danas je organizirala hitno glasanje o nepovjerenju samoj premijerki.

No, premijerka je preživjela: 200 zastupnika iskazalo joj je povjerenje, a 117 nepovjerenje.

"The parliamentary party does have confidence in Theresa May"



Chairman of 1922 Committee, Sir Graham Brady says PM wins #ConfidenceVote, with 200 out of 317 Conservative MPs supporting her leadership of the partyhttps://t.co/9Vw2gOQoDc pic.twitter.com/7Delcb1vO1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 12. prosinca 2018.

Prema pravilima, Konzervativna stranka ne može u sljedećih godinu dana pokrenuti novo izglasavanje nepovjerenja, što znači da će May, osim ako sama ne podnese ostavku, biti šefica vladajuće stranke i premijerka i na dan kad se formalno događa izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU, 29. ožujka 2019. godine.

No, i dalje nije jasno kako premijerka May planira osigurati većinu u parlamentu za izglasavanje sporazuma o povlačenju, o kojemu se trebalo glasati u utorak, ali je premijerka May odgodila glasanje kad je shvatila da bi bila gadno poražena.

Procedura izglasavanja (ne)povjerenja pokrenuta je jučer ujutro, kad su protivnici njezine verzije Brexita unutar Konzervativne stranke skupili 48 potpisa za pokretanje takve procedure. Premijerka May je odmah prijepodne poručila da će se svim snagama boriti protiv opoziva.

- Promjena vodstva u Konzervativnoj stranci u ovom trenutku dovest će u pitanje budućnost naše zemlje i stvoriti nesigurnost u trenu kad si to najmanje možemo priuštiti - rekla je premijerka May.

Čitav dan provela je intenzivno lobirajući među zastupnicima Konzervativne stranke da ne glasaju za njezin opoziv. U tom lobiranju obećala je da nema namjeru ostati šefica stranke do sljedećih parlamentarnih izbora, jer shvaća da je stranka ne vidi kao dugoročnu lidericu. Takav ustupak mogao bi dodatno oslabiti ionako politički slabu premijerku.

Da je večeras izgubila, to bi pokrenulo izbor novog čelnika ili čelnice Konzervativne stranke, a ta nova osoba ne bi automatski postala premijerom, nego bi bili mogući i novi izbori. Sve to u situaciji kad Ujedinjena Kraljevina baš i nema puno vremena (neki kažu, maksimalno do 21. siječnja) da se odluči želi li ili ne želi ratificirati već ispregovarani sporazum o povlačenju iz EU.

Politički kaos u Londonu povećava izglede da se Brexit dogodi bez sporazuma, u kaotičnim, umjesto u uređenim okolnostima.

Novi izbori, u slučaju da je Theresa May smijenjena s vrha Konzervativne stranke, ne bi se mogli održati prije kraja siječnja, a to, po riječima premijerke May prije samog glasanja, znači da bi se morala zatražiti ili odgoda ili zaustavljanje Brexita. U obraćanju nakon večerašnje objave rezultata, poručila je da nastavlja posao s Brexitom.

- Drago mi je što sam dobila potporu svojih kolega. Ali znatan broj kolega glasao je protiv mene i ja slušam i njihov glas - rekla je May.

Ministri u njezinoj vladi danas su, uoči večernjeg glasanja, javno iskazivali snažnu podršku premijerki.

- Mislim da će premijerka pobijediti u večerašnjem glasanju. Žao mi je što je pokrenuta ova procedura, ali poštujem moje kolege koji su je pokrenuli - rekao je Michael Gove, jedan od najtvrđih zagovornika Brexita u Mayičinoj vladi.

Ministar financija Philip Hammond, jedan od najvećih zagovornika što blažeg Brexita u Mayičinoj vladi, bio je kritičniji prema pokretačima opoziva.

- Mislim da će ovo glasanje odnijeti isprati sve ekstremiste koji pokušavaju progurati svoju agendu koja ne bi bila u interesu britanskih građana ni ekonomije. Izlazak iz EU bez sporazuma bio bi loš za Britaniju - rekao je Hammond.

Jedan od predvodnika skupine 48 torijevaca koji su pokrenuli izglasavanje (ne)povjerenja, Jacob Rees-Mogg, večeras je poručio: Prihvaćam rezultat, ali Theresa May bi trebala pod hitno otići vidjeti Kraljicu i dati ostavku.

