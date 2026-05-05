Tenkovi umjesto Mercedesa: u središtu Europe niče strateški ratni čvor

U Bremerhavenu na njemačkoj obali Sjevernog mora, najveća europska automobilska luka dobiva modernizaciju vrijednu 1,35 milijardi eura. Državno financirano ulaganje nije namijenjeno izvozu većeg broja vozila Mercedes-Benz i VW, po čemu je ta luka poznata, već ojačanju utovarnih rampi kako bi se mogla prevoziti vojna oprema poput tenka Leopard od 60 tona na buduće linije fronta. Njemačka je pokrenula široki plan remonta svoje infrastrukture i logističkih sustava kako bi povećala vojnu spremnost, izvijestio je Bloomberg, opisujući taj potez kao jednu od najvećih promjena u obrambenoj politici zemlje u desetljećima. Projekt, predviđen u njemačkom proračunu za 2026. godinu, dio je šireg napora najvećeg europskog gospodarstva da se pripremi za potencijalni rat. U slučaju napada na Europu, središnji položaj Njemačke i njeni industrijski resursi stavljaju je u strateški položaj za opskrbu vojnika opremom.