Temperature do 18 °C, no vjetar može stvarati probleme: Bliži se promjena vremena

Vrijeme će u srijedu biti većinom sunčano, ujutro na istoku prolazno umjereno oblačno. Vjetar će na kopnu biti slab, popodne umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena do jaka bura u okretanju na umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar u drugom dijelu dana. Jutro će na kopnu biti svježe, a minimalna temperatura većinom od 0 do 4, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna od 13 do 18 °C, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Zbog vjetra je za dio zemlje izdano žuto upozorenje koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno. DHMZ je upozorenje izdao za Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

Kako ističe HRT, temperature zraka bit će iznad prosječnih za ovo doba godine, no uskoro se očekuje više oblaka pa i kiša.

"Od četvrtka na Jadranu znatno nestabilnije - puhat će jako i olujno jugo, južni i jugozapadni vjetar, bit će i obilnije kiše, u petak na sjeveru, a u subotu ponajprije u Dalmaciji, gdje su vrlo vjerojatni i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Povremene kiše idućih dana bit će i na kopnu, češće i obilnije u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Bit će i vjetrovito, osobito u četvrtak i petak, kad će puhati jak jugozapadni i južni vjetar. Uz tu izraženu južinu nastavlja se iznadprosječna toplina", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

