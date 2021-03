Talijanski predsjednik imenovao vojnog generala povjerenikom za suzbijanje pandemije

Predsjednik talijanske vlade Mario Draghi imenovao je generala vojske Francesca Paola Figliuola izvanrednim povjerenikom za suzbijanje virusa Covid-19. Zahvalio je dosadašnjem povjereniku Domenicu Arcuriju koga je imenovana prethodna vlada Giuseppea Contea. Tim potezom je Draghi potpuno prekinuo kontinuitet s prethodnom vladom glede sučeljavanja s pandemijom koronavirusa.

Arcuri je imao mnogo ovlasti od nabavke prvih zaštitnih maski do nabavke novih klupa s jednim mjestom u školama, kao i mnoge druge nevezane izravno uz pandemiju. Conte je Arcuriju, državnom menadžeru i delegiranom upravitelju tvrtke Invitalia, povjerio previše obveza tako da je praktički u svojim rukama imao dio sudbine Italije. Čak je i tužiteljstvo otvorilo istragu oko kupovine zaštitnih maski kako bi se vidjelo nisu li kupljene po većoj cijeni od nekih na slobodnom tržištu.

Jednim potezom, bez najavljivanja, Draghi je prekinuo takvu situaciju. General Figliuolo je od 2018. zapovjednik logistike vojske i iz njegova odreda su bili kamioni koji su iz Bergama odvozili posmrtne ostatke osoba preminulih od koronavirusa. Figliuolo je bio na više raznih dužnosti u talijanskoj vojski. Bio je zapovjednik talijanskog kontingenta u Afganistanu u okviru operacije ISAF, te zapovjednik snaga NATO-a na Kosovu (rujan 2014. - kolovoz 2015.). I glede cijepljenja je već pripremio vojarne kao glavnu logistiku.

Draghi je istodobno imenovao Fabrizia Curcija novim šefom Civilne zaštite. Figliuolo i Curcio će zajednički organizirati novu fazu cijepljenja protiv Covida-19 koja mora biti mnogo brža od dosadašnje. Praktički će vojska i Civilna zaštita preuzeti organizaciju cijepljenja protiv koronavirusa.

Vlada namjerava određene restrikcije vezane za kretanja građana, kao i oko otvaranje restorana i kafića, kina i kazališta, tereta itd. Produžiti do poslije Uskrsa, odnosno do 6. travnja. Italija će i dalje ostati podijeljena na crvene, narančaste, žute i bijele zone ovisno o širenju koronavirusa u regijama. Od ovog tjedna je jedino Sardinija bijela zona, što znači da se na otoku može kretati gotovo kao prije pandemije. Najstrože mjere su u crvenim zonama, a u cijeloj Italiji ostao je na snazi policijski sat od 22 do 05 sati.