RASTE NAPETOST

Tajvanski ministar: 'Kina se sprema za rat, to bi moglo ugroziti SAD'

FILE PHOTO: Nuclear-powered Type 094A Jin-class ballistic missile submarine of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy navigates during a military display in the South China Sea
Foto: CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS
1/3
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
13.09.2025.
u 07:36

Kina se priprema za rat kako bi ponovno zauzela Tajvan, rekao je u petak u Washingtonu vodeći kineski političar na tom otoku, upozoravajući da bi pad Tajvana izazvao regionalni "domino efekt" koji bi ugrozio sigurnost Sjedinjenih Država.

Predsjednik tajvanskog Vijeća za kopnene poslove Chiu Chui-cheng rekao je za washingtonsku Heritage Foundation da kineska vladajuća Komunistička partija dugo odbija odreći se upotrebe sile protiv demokratski upravljanog Tajvana, kojeg smatra dijelom svog teritorija. Chiu je rekao da Kina, tražeći "ujedinjenje s Tajvanom", želi isključiti američki utjecaj iz azijsko-pacifičke regije i u konačnici zamijeniti Sjedinjene Države kao globalnog vođu "kako bi obnovila nacionalnu slavu i ostvarila tzv. kineski san.

Peking se, dodao je, "aktivno priprema za rat" i pojačava kinesku vojnu aktivnost oko otoka. "Ako Kina silom preuzme Tajvan, to će izazvati domino efekt, potkopati regionalnu ravnotežu moći i izravno ugroziti sigurnost i prosperitet Sjedinjenih Država", rekao je Chiu. Sjedinjene Države su najvažniji međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvana, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih veza, a Chiu je rekao da Taipei cijeni potvrdu te predanosti pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Istaknuo je da je Tajvan, vodeći svjetski proizvođač vrhunskih računalnih čipova, središte globalne visokotehnološke industrije. „Ako bi se uloga Tajvana u ovome ugrozila, to bi bio ogroman gubitak za međunarodnu zajednicu, posebno za SAD i njegovu tehnološku industriju“, rekao je.

Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu, rekavši da samo narod otoka može odlučivati ​​o svojoj budućnosti. Posjeti visokih tajvanskih dužnosnika Sjedinjenim Državama rijetki su u usporedbi s posjetima glavnih američkih saveznika, a njihova putovanja su općenito mnogo manje istaknuta. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu izjavilo je da je Peking spreman "raditi s najvećom iskrenošću i uložiti maksimalne napore kako bi se postiglo mirno ponovno ujedinjenje s Tajvanom".

"U međuvremenu, Kina će poduzeti sve potrebne mjere za obranu nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te se čvrsto protiviti separatizmu neovisnosti Tajvana i vanjskom uplitanju“, rekao je glasnogovornik Liu Pengyu u odgovoru poslanom e-poštom na pitanje o Chiuovim izjavama. Neposredno prije Chiuovog govora, kineska vojska osudila je prolazak američkog i britanskog ratnog broda kroz Tajvanski tjesnac.

Tajvan Kina SAD

