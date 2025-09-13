Tajvanski ministar: 'Kina se sprema za rat, to bi moglo ugroziti SAD'

Predsjednik tajvanskog Vijeća za kopnene poslove Chiu Chui-cheng rekao je za washingtonsku Heritage Foundation da kineska vladajuća Komunistička partija dugo odbija odreći se upotrebe sile protiv demokratski upravljanog Tajvana, kojeg smatra dijelom svog teritorija. Chiu je rekao da Kina, tražeći "ujedinjenje s Tajvanom", želi isključiti američki utjecaj iz azijsko-pacifičke regije i u konačnici zamijeniti Sjedinjene Države kao globalnog vođu "kako bi obnovila nacionalnu slavu i ostvarila tzv. kineski san.

Peking se, dodao je, "aktivno priprema za rat" i pojačava kinesku vojnu aktivnost oko otoka. "Ako Kina silom preuzme Tajvan, to će izazvati domino efekt, potkopati regionalnu ravnotežu moći i izravno ugroziti sigurnost i prosperitet Sjedinjenih Država", rekao je Chiu. Sjedinjene Države su najvažniji međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvana, unatoč nedostatku formalnih diplomatskih veza, a Chiu je rekao da Taipei cijeni potvrdu te predanosti pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Istaknuo je da je Tajvan, vodeći svjetski proizvođač vrhunskih računalnih čipova, središte globalne visokotehnološke industrije. „Ako bi se uloga Tajvana u ovome ugrozila, to bi bio ogroman gubitak za međunarodnu zajednicu, posebno za SAD i njegovu tehnološku industriju“, rekao je.

Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu, rekavši da samo narod otoka može odlučivati ​​o svojoj budućnosti. Posjeti visokih tajvanskih dužnosnika Sjedinjenim Državama rijetki su u usporedbi s posjetima glavnih američkih saveznika, a njihova putovanja su općenito mnogo manje istaknuta. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu izjavilo je da je Peking spreman "raditi s najvećom iskrenošću i uložiti maksimalne napore kako bi se postiglo mirno ponovno ujedinjenje s Tajvanom".

"U međuvremenu, Kina će poduzeti sve potrebne mjere za obranu nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te se čvrsto protiviti separatizmu neovisnosti Tajvana i vanjskom uplitanju“, rekao je glasnogovornik Liu Pengyu u odgovoru poslanom e-poštom na pitanje o Chiuovim izjavama. Neposredno prije Chiuovog govora, kineska vojska osudila je prolazak američkog i britanskog ratnog broda kroz Tajvanski tjesnac.