FOTO Snažni tajfun koji je pogodio Japan snimljen je iz svemira: 'Molim se za sigurnost onih koji su mu na putu'

Jedan od najsnažnijih tajfuna dosad zabilježen pogodio je južni japanski otok Kyushu u nedjelju. Nanmadol je 14. pacifički tajkun ove sezone, a stigao je uz obilne padaline i nalete vjetra od 230 km/h.

Nanmadol je na Zemlji prouzročio znatnu štetu, zatvorio stotine prodavaonica i zaustavio promet, a zbog njega će se oko četiri milijuna ljudi morati evakuirati. Izdana su upozorenja zbog mogućeg izlijevanja rijeka te se očekuje i do 400 milimetara kiše po četvornom metru u 24 sata nakon prolaska tajfuna.

No ova je razorna prirodna katastrofa potpuno drugačija kada ju se promatra iz svemira. Astronaut Robert Hines slikao je oluju sa svemirske postaje i veličanstvene fotografije podijelio na društvenim mrežama.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6