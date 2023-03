Svijet za nova krizna žarišta: U Azerbajdžanu bi svaki čas mogao eksplodirati novi sukob

Zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, implementirale su sveopće obuzdavanje, okruživanje i suzbijanje protiv nas, dovevši do ozbiljnih izazova bez presedana za razvoj naše zemlje. Izjava je to kineskog predsjednika Xija Jinpinga, kojeg mnogi nazivaju najmoćnijim čovjekom na svijetu, te jedna od vrlo rijetkih otvorenih i izravnih kritika SAD-a. Izrekao ju je proteklog tjedna. Uglavnom se dosad suzdržavajući od osuđivanja SAD-a, ali i praktično bilo koje druge zemlje na svijetu, Xi je pokušavao oprezno nastupati na međunarodnoj sceni. Ali, to postaje prošlost. Isto je tako novi kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang jasno naznačio fokus svoje politike, rekavši da je "konflikt i konfrontacija" sa SAD-om neizbježna ako Washington ne promijeni svoju politiku. SAD otvoreno govori o suzbijanju ekonomskog i političkog rasta Kine kao glavnoga konkurenta. I sve to usred rata u Ukrajini, koji je, po mnogima, dobrano preobrazio geopolitičku sliku svijeta.