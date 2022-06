Švedski otok mogao bi biti na prvoj crti bojišnice, a i Finska ima teritorij koji bi mogao biti meta Moskve

Ulazak Finske i Švedske u NATO označavao bi promjenu cjelokupne sigurnosne situacije u Europi. Istaknuo je to sredinom svibnja zamjenik ruskog veleposlanika pri UN-u Dmitrij Poljanski te kao razlog naveo to što je "savez ruski neprijatelj".

Moskva je navodno sredinom svibnja premjestila vozila sposobna za ispaljivanje projektila s ​​nuklearnim glavama blizu svoje granice s Finskom. Naime, na društvenim je mrežama tada objavljena snimka konvoja od više od desetak vojnih vozila koja su se kretala autocestom, uključujući sedam za koje se vjeruje da nose ruske rakete Iskander.

Footage of Russia orcs moving 9K720 Iskander to the border with Finland against the backdrop of joining NATO.#PutinWarCriminal #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/Ja9Y5D4W4g