Mađarski parlament odobrio ulazak Švedske u NATO: 'Ovo je povijesni dan'

Mađarski parlament odobrio je u ponedjeljak zakon kojim se Švedskoj omogućava pridruživanje NATO -u, konačno otvarajući put toj nordijskoj zemlji da se pridruži zapadnom obrambenom savezu dok rat bjesni u Ukrajini.

Mađarska je posljednja među 31 članicom saveza ratificirala članstvo Švedske nakon višemjesečnog odugovlačenja vladajuće stranke Fidesz po tom pitanju. Premijer Viktor Orban rekao je u ponedjeljak u parlamentu, uoči glasovanja, da će švedsko-mađarska obrambena suradnja i pristupanje Švedske NATO-u ojačati sigurnost Mađarske.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.