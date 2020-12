Švedska povećala vojni budžet 40%

Švedski parlament usvojio je povećanje od 40 posto proračuna za obranu za razdoblje 2021. – 2025. zbog napetosti u regiji Baltičkog mora. Švedski stručnjaci kažu kako je napetost porasla posljednjih godina zbog Rusije koja je povećala svoju vojnu prisutnost na Baltičkom moru.

To je najveće povećanje švedskog obrambenog proračuna u posljednjih 70 godina, kojim se želi do 2025. doći do godišnjeg budžeta u iznosu od 89 milijardi kruna, odnosno 11 milijardi dolara. Za vojnu potrošnju će zemlja godišnje izdvajati 2,6 milijardi eura više nego do sada. Švedski je ministar obrane Peter Hultqvist u parlamentu, koji broji 349 članova, rekao kako je riječ o najvećem ulaganju u obranu od 1950-ih godina.

Prijedlog je pokrenula manjinska vlada sastavljena od dvije stranke ljevice, odnosno Socijaldemokratske i Zelenih, a dobila je potporu i manjih stranaka oporbe. Švedska je vlada naznačila kako od 2014., kada je Rusija anektirala Krim, ruski ratni zrakoplovi sve češće krše zračni prostor te je pojačana vojna prisutnost u rukom gradu Kalinjingradu na obali Baltika. Hultqvist je objasnio kako su porasle ruske agresivne akcije i zbog situacije koja je razvila poslije ruske agresije na Gruziju i aneksije Krima, te sukoba u Ukrajini, aktivnosti u Bjelorusiji, a raste i broj vojnih vježbi ruske vojske u regiji Baltičkog mora.

– Držimo da su spremni upotrijebiti vojnu silu za postizanje političkih ciljeva – objasnio je Hultqvist i dodao kako je Švedska podvrgnuta i ruskim i kineskim informatičkim napadima jer Kina i Rusija žele prodrijeti u “naše sisteme, vidjeti što radimo i ukrasti informacije”.

Procjenjuje se da će ruska vojna sposobnost rasti u idućih 10 godina. Zbog toga Švedska želi u sljedećem razdoblju, odnosno do 2030. godine, povećati broj vojnika sa sadašnjih 55.000 na 90.000. Trenutačno Švedska za obranu izdvaja 1,1 posto BDP-a, a NATO, kojega ta skandinavska zemlja nije članica, savjetuje svojim članicama povećanje potrošnje na dva posto BDP-a.

U prosincu 2017. Švedska je osnovala posebnu vojnu jedinicu, prvu poslije Drugog svjetskog rata, od 350 vojnika s bazom na strateški važnom otoku Gotland u Baltičkom moru. Te godine ponovno je uvedena, nakon što je ukinuta 2010., selektivna vojna obveza za muškarce i žene, dok je do 2010. vojna obveza bila samo za muškarce.