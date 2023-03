Sve se vraća na početak: U Ohridu ništa nije potpisano, niti je Vučić išta novo rekao

"Dogovorili smo nekoliko točaka, zadovoljan sam time. Proces tek počinje Danas je bio dan kada smo morali dogovoriti plan provedbe, postigli smo dogovor i ja sam time zadovoljan, rekao je Vučić naglasivši kako je "formiranje Zajednica srpskih općina postavljeno kao prioritetna obaveza". “Ne možete birati ono što volite i dobiti ono što volite. To je potpisani dokument. Vi ste to potpisali, zato to morate ostvariti. To je vrlo specifično pravilo”, naglasio je Vučić. U izjavi nakon završetka trilateralnog maratonskog sastanka u Ohridu, koji je trajao više od 12 sati , predsjednik Aleksandar Vučić ništa novo nije rekao već je ponovno održao monolog ponavljajući istu stvar, crvenu liniju koju neće prijeći.

Kosovski premijer Albin Kurti odgovorio je Aleksandru Vučiću kazavši kako je Srbija kao i 27. veljače, i danas u Ohridu izbjegla potpisivanje aneksa za provedbu sporazuma. Međutim, Kurti je rekao da postoji javni dogovor stranaka. “Došli smo u Ohrid da potpišemo temeljni sporazum s provedbenim aneksom. Postigli smo javni dogovor o aneksu koji će voditi provedbu temeljnog sporazuma. Druga strana, kao i na prošlom sastanku u Bruxellesu 27. veljače, bježi od potpisa. Sada s aneksom. Na EU je da pronađe mehanizam da status ovog sporazuma postane pravno obvezujući”, rekao je Kurti.

“U tom aspektu postoji paragraf koji govori o adekvatnoj razini samoupravljanja nesrpske većinske zajednice i naravno da ćemo se voditi najvišim standardima da Srbi na Kosovu neće imati nikakvog zadiranja, bilo kakvog. diskriminacije, ne zaboravljajući da je Ahtisaarijev prijedlog stvorio ogroman prostor i mogućnosti da uživaju svoja prava i zadovolje svoje potrebe”, rekao je Kurti.

Izjavu Albina Kurtija mnogi tumače kako osnivanje Zajednice srpskih općina neće biti na način kako želi Aleksandar Vučić jer je Kurti uvjeren da bi to bilo zapravo stvaranje nove Republike srpske na Kosovu što bi mogao biti faktor destabilizacije Balkaha. Isto tako, prema njemačko-francuskom planu u 11. točaka se nigdje ne spominje stvaranje Zajednice srpskih općina.

S druge strane, visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell kazao je kako vjeruje "da će obje strane poštivati sporazum jer će u protivnom biti posljedica". "Danas je bio cilj da se Kosovo i Srbija dogovore kako da primjene ranije dogovoreni sporazum i praktične korake. Vrag je u detaljima, a nekad i u kalendaru. Razgovarali smo 12 sati i napokon, imamo dogovor kako to učiniti. Kosovo i Srbija su se dogovorile o aneksu sporazuma", kazao je Borrell. "Kao dio aneksa, strane su predane tomu da poštuju sve obveze u dobroj vjeri. Ovaj rezultat dolazi nakon teških pregovora", dodao je Borrell. "Kod članka 7, Kosovo je pristalo odmah pokrenuti pregovore oko srpske zajednice na Kosovu (Zajednica srpskih općina). Također, tu je i dio o nestalim osobama. Iako smo predložili obimniji prijedlog, stranke ga nisu mogle prihvatiti. Jedna strana, Kosovo, nije pokazala fleksibilnost, a Srbija je već prije rekla da neće potpisati iako ga je bila sprema prihvatiti. Stoga, uz sve pokušaje, obimniji prijedlog nije prošao", kazao je Borrell.