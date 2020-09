‘Svatko ima pravo izreći što želi, ali ovo je provokacija’

– Je li prikladno da ime novog sveučilišta bude dr. Franjo Tuđman, s obzirom na to da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je on sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu – pitala je jučer zastupnica Radničke fronte Katarina Peović nakon što je ministar obrane Mario Banožić u Saboru predstavio prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Očekivano, riječi zastupnice Peović izazvale su niz burnih i osuđujućih reakcija iz redova HDZ-a.

Politički impotentni

– Nećemo dopustiti da pojedini zastupnici svoje frustracije i žaljenje što je stvorena hrvatska država izražavaju tako da klevetama i lažima govore o utemeljitelju moderne i suverene Hrvatske. Tuđman je jedan od najvećih hrvatskih sinova i HDZ neće dozvoliti da se na njega klevetama i lažima nabacuju oni koji su ideološki i svjetonazorski nasljednici SKJ. Oni kojima i danas petokraka znači više nego povijesni hrvatski grb – uzvratio je HDZ-ov Branko Bačić dodavši da bi se K. Peović trebala ispričati za izgovoreno.

– Sramotno je i besprizorno u Saboru tvrditi da je Tuđman zločinac. Pitanje je kako bi Hrvatska danas izgledala da nije bilo njegova vodstva i bi li oni koji danas sjede u Saboru, te o njemu tako govore, uopće sjedili u sabornici ili bi bili negdje u Užicama – nadovezao se i HDZ-ovac Željko Reiner. No bilo je i prijedloga da se K. Peović, zbog izrečenog, udalji iz sabornice. Šef Sabora Gordan Jandroković izjavu Katarine Peović ocijenio je neprihvatljivom i netočnom, no dodao je da ona pred svoje birače izlazi sa svojim političkim stavovima, te zaključio da se u Saboru drugima neće braniti da govore što žele, a da će o izrečenom odlučivati građani.

– Peović nije rekla ništa netočno, samo je citirala presudu haaškog sudstva koja se odnosi na BiH. To znači da joj nitko nije mogao predbacivati da je rekla išta što je neistina. No čim je ona to rekla, došlo je do uobičajene histerije u povodu spominjanja Tuđmana, u kojoj se sveto ime prvog hrvatskog predsjednika ne smije spominjati po zlu, što ukazuje na titoističko ponašanje HDZ-a, na čelu s jadnim Reinerom koji se opet osramotio na tu temu. Naime, s njim i njegovim prekooceanskim trabantom, odvjetnikom Lukom Mišetićem, svojedobno sam imao polemiku na istu temu i oni su tada nijekali činjenice. Reiner to sad čini opet. Reći da je besprizorno citirati presudu haaškog suda nedopustivo je za nekoga tko sudjeluje na javnoj sceni. Reiner koji je predlagao ustaški naziv za Sabor ne pripada pristojnom dijelu te javne scene. Na riječi K. Peović relativno je pristojno reagirao Jandroković, ali je zanimljivo da nije bilo puno motiva da se ovako ili onako pomogne Katarini Peović. Pritom mislim na one koji bi trebali pripadati tom pristojnom dijelu javne scene, prvenstveno na SDP-ovce. Ako se doista misli da bi vojno sveučilište trebalo biti nazvano po čovjeku koji je međunarodno osuđen zbog protupravnog uplitanja u život susjedne države, postavlja se pitanje kakva bi vojna doktrina upravljala tim sveučilištem – rekao je analitičar Žarko Puhovski dodavši:

– Zahtjev da se Peović udalji iz Sabora može postaviti samo netko tko nije čitao saborski Poslovnik. A činjenica da to nije uspjelo pokazuje da je ova halabuka nastala zato što su oni koji ovako ‘arlauču’ politički impotentni.

Prijedlog za pozdraviti

– Očigledno je to bila provokacija. Najprije, osnivanje takvog Sveučilišta treba pozdraviti, Hrvatska je to trebala napraviti i znatno prije. Prijedlog imena po prvom hrvatskom predsjedniku je razumljiv, s obzirom na simboliku koju Tuđman ima u hrvatskoj povijesti. Kao i svaka povijesna osoba, i Tuđman je imao svojih blistavih trenutaka i onih koji to nisu. Međutim, neprijeporne su njegove zasluge zbog kojih je u kolektivnoj svijesti hrvatskih građana on simbol borbe za neovisnost i državnu samostalnost. Stoga je odabir njegova imena za ovo sveučilište sasvim prirodan. Da je K. Peović ili bilo tko drugi htio iznijeti neki kontra prijedlog, recimo da se ta počast oda nekom heroju Domovinskog rata ili nekoj drugoj znamenitoj osobi iz hrvatske povijesti, uz navođenje odgovarajućih argumenata, to bi bio korektan prijedlog o kojem bi se raspravljalo. No ovakvo odbijanje prijedloga i navođenje svojedobne kvalifikacije ICTY-a o sudjelovanju u zločinačkom pothvatu, koja je, nota bene, i tada evidentno bila politički obojena, a ne pravno utemeljena, svakako je provokacija – ocijenio je politolog Pero Maldini te dodao da u demokraciji svatko ima pravo slobodno izreći što misli, čak i ako je riječ o političkoj provokaciji, ali je pitanje kakvog smisla ima provokacija koja je uvredljiva i destruktivna te ne vodi ničemu osim skandalu.