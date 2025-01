VALENTINA WIESNER

Trump je kao i Pelosi, politički kapital pretvorio u konkretni – kao i svaki pravi car 'kuje' vlastiti novac

Trump je dočekao warholovskih pet minuta slave i netom prije inauguracije lansirao svoj $TRUMP token. Da je to učinio dan kasnije, to bi već bilo impeachment. No pretvaranje političkog kapitala u konkretni nije novost za američke političare.