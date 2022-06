Svaka kriza nosi promjene pa je i prekrajanje granica pravoslavnog svijeta dio toga

Odvajanje Ukrajinske pravoslavne crkve od Moskovske patrijaršije i priznanje autokefalnosti (samostalnosti) Makedonske pravoslavne crkve najnovija su zbivanja u pravoslavlju, koja najavljuju velike i važne promjene u pravoslavnoj slici svijeta. Agresija Rusije na Ukrajinu sigurno je pospješila te procese unutar pravoslavlja.



– Ne možemo zanijekati promjene koje se događaju posljednjih stotinjak dana, a pokrenute su ratom u Ukrajini. To su vidljive promjene na političkom, gospodarskom, energetskom, a isto tako i na kulturnom i religijskom području. Svaka kriza nužno donosi promjene, i dobre i loše. Nažalost, rat u Ukrajini donosi promjene koje su sada vrlo loše i kobne za ukrajinski narod, ali dugoročno gledajući, čini se da je rat bio jedini način Ukrajincima da dokažu svoju pripadnost europskoj kulturi i civilizaciji. Nije neobično i to što se događa na crkvenom planu, a to je da su ukrajinski episkopi, koji su pod jurisdikcijom moskovskog patrijarha, prestali spominjati u bogoslužjima patrijarha Kirila – kaže o. Marjan Jeftimov, župnik grkokatoličke Župe Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom, koji kaže da su u Ukrajini pravoslavni vjernici pod jurisdikcijom autokefalne Pravoslavne crkve Ukrajine (PCU), na čijem je čelu patrijarh Epifanije i pod jurisdikcijom autonomne Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), na čijem je čelu mitropolit Onufrije, a koja je podložena moskovskom patrijarhatu, odnosno patrijarhu Kirilu.