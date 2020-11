Suverenisti žestoko napali Pupovca i Plenkovića: 'Zamislite da netko to napravi u Auschwitzu'

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista ocijenio je u utorak da su Milorad Pupovac i Boris Milošević danas obilježavali pad Vukovara na više mjesta i načina s jednim ciljem, a to je relativizacija krivnje, te je poručio kako tome treba reći - ne.

"Danas Milorad Pupovac i Boris Milošević, očito službeno kao potpredsjednik Vlade RH, obilježavaju pad Vukovara na više mjesta i načina, ali s jednim ciljem, a to je relativizacija krivnje. Polaganje vijenca u Dunav za sve žrtve srpske nacionalnosti znači upravo to – pokušaj umanjenja srpske odgovornosti i skretanje pozornosti sa strašnog pokolja civila i ratnika, urbicida, kulturocida, pa i činjenice da su i te srpske žrtve plod huškačke politike Beograda koja se s tamošnjim stanovništvom poigravala sa svrhom stvaranja Velike Srbije ondje gdje Srbija nikada nije bila", priopćili su.

Hrvatski suverenisti pitaju ima li Pupovac snage reći da je Srbija izvela agresiju na Vukovar i Hrvatsku jer, kažu, potpuno je jasno da one kolone oklopa i topništva koje su ga sravnile sa zemljom nisu došle iz Bugarske ili Austrije. Kako je prisutan bio i Boris Milošević, ocjenjuju, to je "očito i službeni stav Vlade Andreja Plenkovića, čime je taj čin ušao u svjetske anale nacionalne autodestrukcije".

"Bez jasne osude tih zločina od službene Srbije, bez ozbiljnog nastojanja da se pomogne u pronalasku nestalih, bez ograde od srpskih nacionalističkih incidenata, pa i nasilja u Vukovaru i okolici, sve to je s moralne strane potpuno isprazno i služi isključivo relativizaciji", poručuje Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.

Kako navode iz tog kluba, od Andreja Plenkovića, nažalost, "ne možemo očekivati da upozori koalicijskog partnera kada je očito riječ o taktici raspodjele krivnje, žargonski bi se reklo fifti-fifti, koja traje od ljeta i proslave Oluje (ili komemoracije po Miloševiću i Pupovcu) u vjekovnome hrvatskom Kninu".

"Možemo li zamisliti kako bi bilo da netko u Auschwitzu položi vijenac ili zapali svijeće poginulim njemačkim vojnicima na dan obilježavanja Holokausta!? Ne možemo. A to je zato što drugi narodi do svojih žrtava očito drže puno više nego mi do svojih", stoji na kraju priopćenja Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista u priopćenju pod naslovom "NE relativizaciji krivnje".

Izaslanstvo Srpskoga narodnog vijeća (SNV) odalo je počast žrtvama koje su građani Vukovara podnijeli u ratu od 1991. do 1995. Potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević, predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, specijalni izaslanik predsjednika Republike Srbije Veran Matić i članica udruženja "Protiv zaborava" Radojka Mrkšić položili su vijenac za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti u Dunav, a zatim i kod spomen-obilježja na Ovčari. Na kraju komemorativnog programa, Pupovac je s izaslanstvom zapalio svijeće za sve žrtve u vukovarskoj Sabornoj crkvi sv. Nikole.

U izjavi za novinare Pupovac je istaknuo da pijetet prema žrtvama i mir kao način življenja među ljudima uvijek idu zajedno, a svatko tko to razdvaja teško i nekršćanski griješi.