Upaljen crveni meteoalarm: Temperature idu do 36 Celzijevih stupnjeva

Sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka, prevladavat će u ponedjeljak u Hrvatskoj, a najviše dnevne temperature kretat će se od 31 do 36°C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar na kopnu bit će uglavnom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još prijepodne mjestimice i jaka, a prema otvorenom moru poslijepodne sjeverozapadnjak, stoji u vremenskoj prognozi.

Crveni alarm zbog iznimno visokih temperatura upaljen je za regiju Dubrovnik dok je narančasti alarm upaljen za regije Split i Rijeka. Za regiju Rijeka upozorenje je i za jak vjetar.

Foto: DHMZ

Iznimno visoke temperature očekuju se i sutra pa je tako crveni meteoalarm upaljen za regije Dubrovnik i Rijeka dok je narančasti upaljen za regije Split i Knin.

Sutra će biti pretežno sunčano i vruće, a na Jadranu uz vrlo tople noći danju ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale noću i ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22°C, na Jadranu 24 do 28°C, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36°C.

