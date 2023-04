Sukob u Splitu usred bijela dana: Potukli se ispred kafića, obojica završila u bolnici

Nešto prije 15 sati danas u Splitu došlo je do sukoba ispred ugostiteljskog objekta. Jerko Kurevija iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdio je za Dalmatinski portal potvrdio da su se fizički sukobila dvojica muškaraca.

- Fizički su se sukobila dvojica muškaraca. Obojica su ozlijeđena te prevezena u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. U tijeku je kriminalističko istraživanje - rekao je Kurevija.

Jedan muškarac je do kafića došao s palicom, no i on je zadobio ozljede, budući da mu je napadnuti uspio pružiti otpor, neslužbeno se doznaje.

