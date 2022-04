Sudbina domaćih gostiju: dobrodošli svima, u fokusu samo rijetkima

Ni po čemu se posebno ne ističu, nisu najbrojniji, ne troše najviše, eure i nemaju, rijetko su u prvom planu, malotko za njih ima posebne promidžbene budžete, ali bez njih ni jedna turistička sezona u Hrvatskoj ne bi bila jednako uspješna. Da ih nema, rekordne 2019. godine jadranski domaćini brojili bi manje 2,4 milijuna gostiju i 13,8 milijuna noćenja. Lani bi, pak, sezona ostala kraća za 2,3 milijuna turista i 12 milijuna noćenja. Takvi su domaći gosti, jednostavno nikad ne iznevjere.

Svi drugi mogu biti pod upitnikom zbog korone, rata u Ukrajini ili inflacije i rastućih cijena, ali naši će građani naći načina da odu na (svoje) more. Izbor im je, doduše, zadnjih desetljeća sužen. Pojedini su turistički kompleksi, pa i cijele destinacije, postale preskupe za prosječnog zaposlenog Hrvata. Ali, kako stvari stoje upravo oni znaju ponajbolje, a istovremeno im se i najlakše snaći i otkriti neku oazu umjerenih cijena. Pritom, sasvim su u trendu i ne inzistiraju toliko više na tome "gdje", bitnije je "što" i "kako". Drugim riječima, nije više bitno vratiti se s odmora s pričom gdje su bili, važno je što su radili i kako su se proveli. A to, opet u skladu s globalnim trendovima, više ne mora biti ni ljetna špica ni neko od turistima napučenih morskih mjesta. Interes domaćih gostiju se širi od Cavtata i Umaga sve do Vukovarsko-srijemske županije. A da prošlogodišnji trend porasta broja noćenja na istoku Hrvatske nije bilo slučajan, potvrđuje se i u ovoj godini. U toj županiji, gdje su za prva tri mjeseca 2022. uknjižili 40 posto više noćenja nego lani u tom razdoblju, dominirali su upravo domaći turisti. Polovina svih gostiju stigla je iz drugih krajeva Hrvatske (gotovo polovina njih iz Zagreba i Zagrebačke županije), a direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić Srpak i ne krije da su im u fokusu upravo domaći gosti jer, kako je rekla, "upravo oni i u kriznim situacijama mogu održavati turističko kretanje, oživjeti turistički potencijal i potaknuti domaće gospodarstvo".

Puno domaći turisti, kao što rekosmo s početka teksta, daju i jadranskom turizmu. Brojni su bili i za uskrsni vikend. No, svakom od jadranskih turističkih radnika, s puno više turističkih utakmica u nogama nego je to slučaj s vukovarskima, može se postaviti isto pitanje: koliko su njima domaći u fokusu? I zašto nisu više?