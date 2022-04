Sudar na autocesti šokirao i policiju. Kada su došli zatekao ih je nevjerojatan prizor

U okrugu Callaway u Missouriju na autocesti dogodila se prometna nesreća, no ono što je iznenadilo policiju koja je došla na mjesto događaja je ogromna količina zapakirane marihuane koja je bila pobacana po cesti. Još je zanimljivije da se sve dogodilo 20.4. američkim pisanjem datuma, 4/20., koji je svjetski dan marihuane.

You don’t see this everyday, but it is 4/20…



Troopers responded to a crash today on I-70 in Callaway County and found 500 pounds of packaged marijuana scattered around. Luckily, nobody was seriously injured.



Arrest info below:https://t.co/2cvTu9gFBahttps://t.co/0EGqNq5pPJ pic.twitter.com/g51sMpJ0oF