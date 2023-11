Sud odlučuje o optužnici protiv bivšeg zaštitara iz Ritza i bivšeg policajaca

Malo više od mjesec dana prošlo je od kada je ŽDO Zagreb podigao optužnicu protiv Kristijana Knege (37) i Doriana Marakovića (26), koji se terete za ubojstvo Tomislava Sablje (41) u travnju, a o pravomoćnosti te optužnice će danas odlučivati zagrebački Županijski sud. Optužnica je podignuta nakon sedam mjeseci istrage, a u trenutku kada je ubijen Sabljo je bio USKOK-ov optuženik u akciji Tebra te se protiv njega vodilo još nekoliko drugih sudskih postupaka.

Što se tiče Knege, u trenutku ubojstva, on je bio voditelj zaštitarske službe u Ritzu, dok je Mraković bio policajac PU zagrebačke pod suspenzijom te zaštitar u spomenutom klubu. U međuvremenu, od uhićenja do podizanje optužnice za Sabljino ubojstvo, Mraković je osuđen zbog mita. Zbog tih optužbi je i bio pod suspenzijom, a osuđen je nakon što je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Osuđen je na 11 mjeseci zatvora koje su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Osim toga izrečena mu je i novčana kazna od 1040 eura, oduzeto mu je mito od 100 kuna, a izrečena mu je i zaštitna mjera kojom mu se potpuno zabranjuje obavljanje policijskog posla u trajanju od 10 godina. Kada je suspendiran bila mu je oduzeta značka i službeni pištolj no imao je osobno naoružanje za koje je imao dozvolu.

Što se tiče optužbi za ubojstvo, ono što se te noći događalo u Ritzu, sada je "opisano" u optužnici no činjenični opis optužnice nije dao odgovor na pitanje koji je motiv ubojstva. Iz njega se doznaje da je Sabljo u Ritz ušao s pištoljem, da je radio probleme, da je Knego u pomoć zvao neke osobe za koje je mislio da mogu smiriti Sablju, da je potom, kako ga se tereti, Mrakovića poslao po osobni pištolj kojeg je ovaj imao u automobilu, da je Sabljo u nekom trenutku jednom gostu uperio pištolj u trbuh, da mu je taj pištolj oduzet, a onda ga se on dokopao baš u trenutku kada su mu prišli Mraković te Knego koji je u ruci imao pištolj.... U optužnici se navodi i da je Knego u Sablju pucao četiri puta i to nakon što se u Sabljinoj ruci pojavio pištolj kojeg mu je predao čovjek koji je s njim bio u društvu te noći...

Knego je optužen za ubojstvo, a Mraković za pomaganje u ubojstvu, a tijekom istrage Knego je pojasnio da kao zaštitar radi 18 godina, da je sve situacije rješavao mirno, pa je, kako je kazao pokušao i ovu. Sablju je vidio kada je te noći došao u klub te se kratko s njim pozdravio. Nakon nekog vremena došao mu je jedan od zaštitara te kazao da postoji mogućnost da Sabljo ima oružje.

- Rekao sam zaštitarima da se zamijene, a ja sam pozvao neke ljude za koje sam znao da su dobri sa Sabljom, pitajući mogu li ga doći smiriti. Zaštitari su mi kazali da Sabljo radi probleme, da je bahat i arogantan te da je vlasnik kluba rekao da ga se pusti u VIP separe. Prišao mi je Dorian i pitao sam ga ima li oružje jer postoji mogućnost da je Sabljo naoružan. Kazao je da ima pištolj u automobilu, pa sam mu rekao da ode po njega. Za to vrijeme Sabljo se cijelo vrijeme s nekim naguravao iz svog društva, bio je agresivan, mahao je rukama. Nisam mu htio priči da ne povećem tenzije, čekao sam ove koje sam zvao. Vratio se Dorian i pokazao mi da ispod jakne ima pištolj, koji sam uzeo i spremio ga u torbicu oko pasa - branio se Knego tijekom istrage.

Dodao je kako ga je zatim netko zvao jer se na drugom djelu klubu dogodio neki incident koji on nije vidio, a radilo se o više osoba koje su se tukle. Zatim je čuo da netko viče "šank, šank", otišao je tamo i vidio Sablju kako se nagurava s nekim iz svog društva.

- Prilazio sam s oprezom, da vidim što se događa. Kada sam prišao bliže, Sabljo je nasrnuo na mene i rekao mi: Što hoćeš ti p.... ti m..." Rekao sam mu da se smiri i ostao malo sa strane. Odgurivao ga je i njegov što je bio s njim u društvu, a Sabljo se cijelo vrijeme derao: "Daj pištolj, di je pištolj, daj pištolj" i onda sam postao malo oprezniji. U jednom sam trenutku vidio da mi netko prilazi s revolverom u ruci, koji je bio usmjeren prema dolje. Ne znajući uopće što se događa, izvukao sam pištolj koji sam imao za pasom, repetirao ga i držao uperen u pod. Nije mi bilo jasno što se događa i tome koji je imao pištolj rekao sam da ga iznese iz kluba. Taj koji je imao pištolj stavio ga je u džep i otišao do mjesta gdje je Sabljo stajao. Napravio sam korak dva, da ne izgubim taj pištolj iz vida. Vidio sam da Sabljo pokušava doći do tog pištolja, čovjek se odmicao, Sabljo mu j nešto prijeteći govorio i onda sam vidio kako daje Sablji pištolj. Povikao sam da baci oružje, no vidio sam kako se Sablji diže ruka prema meni, kako mu se nateže mišić na ruci i onda sam ispalio hitac. Kasnije se ničega ne sjećam - kazao je Knego u obrani, navevši i da mu je žao što se to dogodilo, pojasnivši i da je, kako je kazao, bilo pitanje tko će živ izaći iz kluba.

Mraković je iskazivao kako ga je Knego tražio da donese pištolj, ne pojašnjavajući zašto mu treba, a kazao je i da nije mislio da će ga Knego upotrijebiti.

- Vidio sam neku gužvu, naguravanje i onda se u nečijoj ruci pojavio pištolj. Uhvatila me panika i pomislio sam da ću kada se sve to smiri tražiti Knegu svoj pištolj i otići kući. Počeo sam se odmicati i u tom sam trenutku čuo pucnjavu. Potrčao sam do garderobe da se sakrijem. Nisam dugo bio unutra, a kada sam izašao, gazda mi je rekao da je Knego pucao u nekog. Došao sam do Knege i vikao mu je li normalan, a on mi je kazao: "Sekunda, sekunda.... potegnuo je pištolj na mene..". Uzeo sam mu pištolj i pobjegao. Nisam znao kuda vozim, bio sam u strahu. Pištolj sam mu uzeo jer je moj, ja sam za njega odgovoran i što bi bilo da je poslije još nekog ubio. Nisam mislio ništa prikrivati, bio sam u panici. Nazvao sam svog odvjetnika i poznanika iz policije. Javio sam se policiji i došao u odjeći u kojoj sam bio. Donio sam i oružje koje nisam ni pipnuo. Uopće ne znam tko je pucao, prvo sam mislio da je netko pucao u zrak... - branio se Mraković.

Tijekom istrage izuzete su snimke video nadzora, saslušano je više svjedoka, uključujući i onoga kojem je Sabljo prislanjao pištolj na trbuh vičući "Koga treba roknuti!?" Taj je svjedok kazao da mu Sabljo nije izgledao kao sav svoj, no on nije vidio tko je pucao.

- Kada sam se okrenuo u smjeru pucnjave vidio sam Sablju da leži na podu. Netko je pitao je li živ, na što mu je netko opipao puls i kazao: "Gotov je". Nakon toga mi je netko rekao da ga je upucao Knego - kazao je taj svjedok.

Iz nalaza medicinskog vještačenja proizlazi da je Sabljo zadobio više strijelnih rana, da je prva bila smrtonosna te da je u trenutku smrti bio pijan. Iskazi nekih svjedoka ne podudaraju se s navodima Knegine obrane, a tužiteljstvo u optužnici navodi i da se to što je Knego zvao neke osobe da dođu i smire Sablju može gledati kao da je on isprovocirao taj sukob, pa isključuju samoobranu. Osim toga , navodi se da je u njega pucao tri puta, i to nakon što ga je prvi hitac već usmrtio.

Kada je ubijen, Sabljo je bio optužen u akciji Tebra, a ta optužnica još uvijek nije potvrđena iako je podignuta 2020. Teško da će skoro i biti jer je spis, ponovo, dobio novog suca, i to četvrtog, budući da su suci i sutkinje, koji su ranije dužili taj spis, prešli bilo na Visoki kazneni sud bilo među suce istrage. Obranama su tu sporni rezultati tajnih mjera pa traže njihovo izdvajanje, a nakon što je jedan od sudaca koji je ranije dužio spis, to odbio, obrane su se žalile VKS-u, koji im je dao za pravo, tražeći da se odluka, koja je bila obrazložena na više od 100 stranica, još detaljnije obrazloži. U tom spisu, jedan od Sabljinih suoptuženika je bio Tomislav Sučić, inače njegov kum, koji je u noći ubojstva bio s njim u Ritzu. Sabljo je bio optužen i u kraku afere Tebra, gdje je optužnica nedavno postala pravomoćna.

Tamo mu je suoptuženik bio Ferhat Čančar, bivši tužitelj, kojeg se tereti da je za mito "pomogao" da se neke prijave protiv Sablje odbace. Protiv Sablje su se vodili i neki postupci za iznudu. Nakon što je ubijen, svi postupci protiv njega će biti ili već jesu obustavljeni, a suđenje za njegovo ubojstvo sigurno neće razjasniti sve nejasnoće koje se vuku od trenutka kada je ubijen, počevši od broja pištolja koji su tu noć kolali Ritzom.