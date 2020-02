Struka upozorava: Kriteriji preširoko postavljeni, a kazne će plaćati radnici

Novi pravilnik o porezu na dohodak, koji, između ostalog, propisuje što jest, a što nije nesamostalni rad, startao je početkom godine. Prema njemu svi paušalni obrtnici za koje poreznici utvrde da su prikriveni zaposlenici bit će novčano kažnjeni tako da će morati platiti razliku poreza. Problem se javlja jer su kriteriji za utvrđivanje nesamostalnog rada nejasni pa postoji mogućnost da se paušalac koji radi pola godine i ima jednog klijenta i godišnji dohodak od 100.000 kuna smatra prikrivenim zaposlenikom u Splitu, dok rad takvih paušalaca u Zagrebu ili Varaždinu poreznici neće tako tretirati.

- Imam slučaj paušalnog obrtnika koji radi na projektu na jednoj jahti, projekt traje dvije godine i on svaki mjesec prima istu naknadu i primat će je dok traje taj projekt. Budu li ga poreznici smatrali prikrivenim zaposlenikom, znači da će mu od neto iznosa koji mu je ostao nakon što je uplatio svoje obveze kao paušalac, skinuti još polovicu. Što će mu onda ostati? - pita se Vesna Varšava iz udruge "Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske", piše Slobodna Dalmacija.

Razlog zašto će se kazniti samo paušalci, a ne i poslodavci leži u lakšoj naplati, smatra Varšava.

- Morate znati da će se Porezna uprava lakše naplatiti od paušalnog obrtnika nego od poslodavaca jer obrtnici svojom kompletnom imovinom jamče za svoje obveze pa mogu ostati bez krova na glavom zbog dugova - kazala je.

Dodaje da joj se javljaju ljudi koji kažu da se za svoj krvavo zarađeni novac osjećaju kao kriminalci i da sama ne zna što bi im rekla jer su novi propisi preširoko postavljeni. Upozorava i da će prvi na udaru biti IT sektor.

- To su mladi ljudi koji dobro zarađuju, ali i rade po 10, 12 i više sati dnevno tijekom nekoliko godina i taj im je paušalni obrt mogućnost koju koriste i prilika da stanu na svoje noge. Onda kad se razviju, ionako te svoje paušalne obrte gase i otvaraju tvrtke. Uglavnom su to početnici, freelanceri koji kreću u poduzetničke vode, rade s američkim ili europskim IT tvrtkama, a novac koji zarade ionako im se pobere PDV-om – tvrdi Varšava.

Ovim pravilnikom Ministarstvo financija htjelo je sankcionirati poslodavce koji na taj način izbjegavaju plaćati poreze i doprinose, no mnogi kritičari upozoravaju na njegovu nedorečenost i mogućnosti dvojakog tumačenja.