Struka i politika različito o petodnevnoj samoizolaciji

Zbog velikog broja zaposlenih koji su prisiljeni izostajati s posla zbog samoizolacije, na dnevnom je redu prijedlog o skraćivanju samoizolacije sa sedam na pet dana i o tome će danas s epidemiolozima razgovarati Nacionalni stožer civilne zaštite, najavio je čelnik Stožera i potpredsjednik Vlade, ministar Davor Božinović.

Preraspodjele nauštrb bolesnika

– Postoji prostor da se na nacionalnoj razini stvari postave drukčije, o čemu se intenzivno razgovara i što bi trebali potvrditi nakon sastanka u subotu – kazao je Božinović.

Samoizolaciju su neke zemlje skratile na pet dana kako bi se spriječilo da masovni izostanci zaposlenika ugroze funkcioniranje javnih i državnih službi. Božinović je napomenuo da u njegovu resoru MUP-a nemaju problema s nedostatkom radnika zbog samoizolacija i bolovanja.

Takvih problema, međutim, ima, o čemu svjedoči i današnji broj od 43.268 osoba koje su trenutačno u samoizolaciji. U zdravstvenom sustavu na stotine je liječnika, medicinskih sestara i tehničara te ostalih radnika “izvan stroja” zbog čega se neprekidno rade preraspodjele i traže zamjene, što u najvećoj mjeri ide nauštrb pružanja zdravstvene skrbi non-COVID bolesnicima. Sve to nisu epidemiološki opravdane mjere za skraćenje samoizolacije pa ih epidemiolozi i ne podržavaju te smatraju da je malo izgledno da do skraćenja i dođe. Međutim, kako se ne mjere donose isključivo na temelju epidemioloških kriterija nego se nastoji odgovoriti sveukupnim gospodarskim i društvenim okolnostima, to ne znači da do skraćenja ipak neće doći.

– Sada je trenutak kada bi se nešto moglo revidirati, no s obzirom na još uvijek visoke brojeve novozaraženih, ne možemo reći da smo dosegnuli vrhunac epidemije, pogotovo u usporedbi s drugim zemljama – rekao je Božinović.

Ovotjedne preporuke

Trenutačno je važeća preporuka HZJZ-a o sedmodnevnoj karanteni za odrasle bliske kontakte zaraženih koji su potpuno cijepljeni ili su preboljeli COVID-19 prije više od četiri mjeseca. Osobe koje su cijepljene unutar četiri mjeseca (dva mjeseca ako su cijepljene Janssen cjepivom), preboljele COVID-19 unutar četiri mjeseca, docijepljene osobe i osobe koje su se cijepile nakon preboljenja ne podliježu karanteni. Ostalima je karantena deset dana.

Prije pet dana na snagu su stupile preporuke prema kojima su karantene oslobođena djeca do 18 godina koja su primarno cijepljena i koja su preboljela pa primila jednu dozu cjepiva, neovisno o tome koliko je vremena prošlo od cijepljenja. Zdravstveni djelatnici i djelatnici u sustavu socijalne skrbi, kojima je na temelju ranijeg preboljenja ili cijepljenja karantena skraćena na sedam dana, trebaju prije povratka na posao napraviti barem brzi antigenski test te se na posao mogu vratiti tek ako je nalaz negativan.

VIDEO Isprobali smo kućni test na koronavirus