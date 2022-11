Stručnjak procjenjuje da bi do 30 posto Hrvata moglo raditi od kuće: Radnicima to donosi dosta prednosti, no kriju se i neki nedostaci

Nakon pandemije mnogi zaposleni, osobito u razvijenim dijelovima EU, kojima to posao omogućava, navikli su se na rad od kuće i ne žele se vraćati u urede. Među NUTS regijama koje su od 2019. do lani zabilježile najveći udio rada od kuće prednjače Stockholm (40,5%), istočna i središnja Irska (39,3%) te Helsinki – Uusimaa (37%). U cijelom EU lani je od kuće obično radilo 13,5% zaposlenih dok ih je prije pandemije bilo 5,5%, prema podacima Eurostata. Hrvatska tehnološki zaostaje za razvijenim zemljama, no Zvonimir Galić, izvanredni profesor s Katedre za psihologiju rada i ergonomiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta predviđa da će u budućnosti kod nas od kuće raditi 20 do 30% zaposlenih.