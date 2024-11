Stručnjak koji je radio na nadstrešnici novosadskog kolodvora: 'Više sam puta upozoravao na opasnost'

Tko je kriv za targediju u Novom Sadu? Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je do ožujka 2023. godine radio na rekonstrukciji zgrade Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, kaže da su na nadstrešnici rađeni radovi, ali da nije točno što govori ministar prometa Goran Vesić, te da na dopise koje je slao na brojne adrese da se ploče s pročelja zagrade moraju skinuti i da treba pogledati što je iza njih nitko nije odgovorio, prenosi srpski N1.

Podsjetimo, ministar Vesić među ostalim je danas konstatirao kako je u tijeku inspekcijski nadzor, oni koji su nadležni utvrdit će kako se dogodilo to da nadstrešnica propadne, a utvrdit će i kako je moguće da ona nije bila dio konstrukcije- rekao je Vesić.

Đajić je kazao kako se na jednoj od fotografija koje je objavio u svom izvještaj vidi da iza jedne od tih ploča postoji beton te da dijelom nedostaje, a umjesto njega zgužvane su vreće od cementa da bi se manje betona stavilo unutra. On je ujedno radio kao konzultant prometnog instituta CIP tijekom izrade projekta rekonstrukcije zgrade kolodvora u Novom Sadu.

-Nije istina ovo što izjavljuju dužnosnici.U prvoj fazi rađena je reparacija keramike koja je bila na plafonskom dijelu i rađeno je šminkanje te nadstrešnice. U drugoj fazi, tijekom rada na fasadi zgrade i rada na rekonstrukciji kamene obloge, poslao sam u ožujku 2023. izvještaj izvođačima i svi su dobili te izvještaje od ministarstva pa na dole, u kojem sam tražio da se s pročelja zgrade skinu mramorne ploče i da se provjeri kakva je podloga ispod njih, da se podloga reparira i da se postave nove mramorne ploče što je i bilo predviđeno projektom- rekao je Đajić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na tom pročelju su, kaže, bili obješeni utezi koji su držali nadstrešnice. Utezi su sajle koje se s krovne konstrukcije spuštaju kako bi ojačale samu konzolu nadstrešnice, pojašnjava stručnjak. Nadstrešnica nije imala stupove, stajala je tako što je konzola bila vezana za zgradu, a nošenje cijele nadstrešnice bili su zaduženi utezi koji su bili prikačeni za vrh zgrade na tom zupčastom prepoznatljivom djelu. Da su tada skinute ploče, vjerojatno bi se primijetilo da podloga nije dobra ili da su utezi možda i korodirale, kaže Đajić.

- Trebalo je popraviti podlogu ploča. Nije točno da nije ništa rađeno na nadstrešnici jer je ona naknadno pokrivena staklom i projektant koji je 1965. godine radio stanicu napravio je da su konzole i prednji dio bili povezani, a između toga su bili prazni prostori te su utezi držale tu količinu betona i materijala - kazao je.

-Tko god je odlučio da se to pokrije, morao je prije toga provjeriti nosivost utega - mora se napraviti statika, kompletan izračun može li se ta nadstrešnica još dodatno može opteretiti ili ne. Ja sam bio tamo od službenog nadzora za kamen do lipnja 2023. kada mi je istekao ugovor nakon čega me više nisu angažirali. Ovo su radovi koji su rađeni kasnije, tako da nemam direktan uvid tko je točno radio, ali se zna tko je bio izvođač, zna se koje su firme izvodile posao u to vrijeme, tako da imamo službeni nadzor, projektantsku kuću, izvođače radova, bivšeg ministra Tomislava Momirovića koji je obilazio zgradu dok smo radili i sadašnjeg ministra. Osnovna i glavna odgovornost je ministra i on mora dati ostavku, a onda po vertikali, svi do dole - smatra Đajić. Kaže kako se javio medijima jer osjeća odgovornost zbog žrtava i zbog nesreće koja se dogodila.

VEZANI ČLANCI:

- Stalno razmišljam o tome da su te ploče sklonjene, možda bi se vidjelo u kakvom su stanju utezi. Osjećam odgovornost, možda sam mogao inzistirati na tome. Međutim, naravno, ja sam pisao preporuke što se radi, slao sam izvještaje na 20 adresa, svi ti moji izvještaji su dostupni, i u jednom od tih izvještaja, do veljače 2023., napisao sam da se moraju skinuti te ploče i da se mora srediti podloga ispod tih ploča - istaknuo je. Na jednoj od fotografija objavljenih u izvještaju tvrdi da se vidi da iza jedne od tih ploča postoji beton, a dijelom nedostaje te su umjesto njega zgužvane vreće od cementa da bi se manje betona stavilo unutra.

- Možete zamisliti kakva je podloga, u kakvom je stanju bio taj beton za koji su bili pritisnuti utezi! Možda su oni popustili jer su korodirali u međuvremenu, a možda su popustili zato što taj beton više nije mogao izdrži sve to. Naravno, utvrdit će se što je popustilo, utezi ili beton - rekao je. Konstatirao je i kako na razbne dopise i izvještaje nikad nije dobio odgovor.

-Nekolik sam puta inzistirao da se te ploče skinu. Svi drugi dijelovi, fasade i podovi, sve je to napravljeno prema projektu i prema mojim izvješćima. Taj dio nije htio nitko napraviti te je ofarban pred jedan dolazak predsjednika, tamo su često dolazili, naravno dolazio je i sadašnji predsjednik vlade koji apsolutno snosi odgovornost za sve to jer u to vrijeme je bio gradonačelnik. Kad god su dolazili, onda su dovodili firme iz Novog Sada, koje su šminkale zgradu, farbale i naravno naplaćivale- zaključio je Đajić.