Stručnjaci otkrivaju što bi stvarno trebali učiniti ako osa traži vašu hranu: Ove dvije stvari izbjegavajte

Ljeto donosi sunčane dane, boravke na otvorenom i, nažalost, i ose. Ove nepozvane goste često prati kaos na piknicima i večerama na otvorenom, ali stručnjaci sada upozoravaju na to što biste stvarno trebali učiniti ako osa odluči "upasti" u vašu hranu. Seirian Sumner, profesorica bihevioralne ekologije na University College London, upozorava da najgori način reakcije nije bježanje. Naime, ako počnete mahati rukama i vrištati, ponašate se kao predator, što može aktivirati napad ose.

"Držite usta zatvorena i izbjegavajte brzo disanje, jer to oslobađa ugljični dioksid, koji ose koriste kao signal da predator napada", objasnila je Sumner. Dakle, što bi trebalo učiniti? Stručnjaci savjetuju da ponudite osama komad hrane koji su već uzeli s vašeg tanjura.

"Ose koje obično posjećuju vaš piknik, poput obične žute ose ili njemačke ose, obično su radne ose koje traže hranu za svoju larvu", objašnjava Sumner. Također, kaže da možete pomaknuti 'njihovu hranu' od ostatka hrane kako biste ih "smirili" i omogućili miran obrok, piše Daily Mail.

Pokušajte pratiti što osa jede jer vam to može reći o stanju u njezinoj koloniji. Ako osa traži proteine poput šunke, to znači da je kolonija puna gladnih larvi. Ako je zainteresirana za šećer, poput džema ili gaziranih pića, vjerojatno je da je kolonija u fazi "zalaza", što obično nastaje sredinom do kraja kolovoza.

Sumner također ističe važnost razumijevanja uloge osa u prirodi. "Mnogi od nas strahuju od osa, no one su važni oprašivači i predatori insekata. Naučiti živjeti uz njih može nam pomoći da se zaštitimo i uživamo u ljetnim aktivnostima", poručuje. Iako se ose često percipiraju kao neprijatelji, stručnjaci naglašavaju da s malo znanja možemo smanjiti rizik od neželjenih susreta. Prošli mjesec, entomolog Laurence Edwards upozorio je da su ose ove godine napale ranije zbog toplog vremena, što je stvorilo savršene uvjete za njihov brzi rast i širenje.

"Zbog ove savršene kombinacije faktora, svi bi trebali biti oprezni, ne samo zbog vlastite sigurnosti, već i zbog sigurnosti drugih insekata poput pčela", rekao je Edwards. Iako su ubodi osa obično mehanizam samoobrane, za razliku od pčela, ose mogu ubosti više puta, zbog čega se važno pravilno se ponašati u njihovoj blizini. Sljedeći put kad vam osa "upadne" u obrok, sjetite se stručnjaka – pomaknite hranu, smirite se i uživajte u ljetu bez straha.