Štrik oko vrata na kraju bi se mogao omotati oko Grbinovih premijerskih ambicija

Teško je bilo povjerovati da ovo nije samo još jedna namještaljka zločeste djece iz HDZ-a. Teško je bilo povjerovati da stranka koja je dala premijere Ivicu Račana i Zorana Milanovića, predsjednika Ivu Josipovića, ministre Matu Crikvenca, Slavka Linića, Šimu Lučina, Željku Antunović, dakle mnoštvo ozbiljnih političara, stranka koja je značajnim dijelom svoje povijesti od devedesetih naovamo zračila uljudnošću (ne previše i sposobnošću), može lansirati takvu glupost kao ovu sa štrikom oko vrata.

I dok smo bili uvjereni da će se netko iz stranke posramiti i objaviti da je to bila jedna nespretno lansirana poruka i grozničavo prebrisati njezin sadržaj dok ga nije pročitala cijela Hrvatska, oni su slavodobitno dodatno zapaprili: Da, da, to su vjerni citati naših umirovljenika, tako oni sami kažu da se osjećaju! Što ako netko nakon ovoga kaže da će radije staviti štrik oko vrata nego glasati za stranku koja šalje takve poruke? Hoće li i to onda SDP vjerno objaviti na svojim stranicama?