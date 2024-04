Strava u Turskoj: Urušio se stup žičare i povukao kabinu među stijene. Jedna osoba mrtva

Jedna osoba je ubijena, a još je najmanje sedmero ozlijeđenih nakon što se stup koji podupire žičaru u Turskoj urušio. Nedaleko od popularnog ljetovališta Antalija došlo je do velikog kvara zbog kojih je osim ljudskih žrtava još 200-tinjak ljudis ostalo zaglavljeno u kabinama u zraku, prenosi The Guardian.

U pomoć ukupno 184 osobe dosli su helikopter, potvrdio je gradonačelnik Muhittin Bocek te najavio kako kreću u spašavanje. Kako se navodi, jedna smrt i ozljede uslijedile jer je jedna od kabina u sustavu žičare u Sarisu-Tunektepeu pala među stijene, zajedno sa stupom koji se srušio.

Cable car crash in Antalya kills one, injures seven leaving many passengers stranded https://t.co/nIbsxXUSC4 pic.twitter.com/wsgY7NMc68