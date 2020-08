Strava u Šibeniku: Pratio djevojku, ulazio u stan i micao namještaj, motrio je dok spava

U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku priveden je 41-godišnjak zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nametljivog ponašanja.

- Osnovano se sumnja da je od sredine lipnja do 29. srpnja 2020. u Vodicama, svakodnevno dolazio do kuće u kojoj boravi oštećenica i ugostiteljskog objekta u kojem je ona zaposlena, zadržavao se ispred kuće, sjedio na zidiću pored ugostiteljskog objekta i motrio oštećenicu, pratio je po gradu gdje je pričao kako je s njom u ljubavnoj vezi - objavio je DORH.

Sumnja se da je on bez njezina znanja ulazio u stan kojeg ona koristi i to u vrijeme kad ona ne bi bila u stanu, te je boravio u stanu i micao namještaj. Osumnjičeni mučkarac sumnjiči se da je 29. srpnja 2020. u noćnim satima, ušao u kuću i došao do sobe u kojoj je oštećenica spavala, a kad se probudila udaljio se u nepoznatom smjeru što je sve kod oštećenice izazvalo tjeskobu i strah za njezinu sigurnost.

- Nakon što je okrivljenik ispitan, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku mu je naložilo mjere opreza, zabranu približavanja oštećenici, zabranu uspostavljanja ili održavanja veze s njom, zabranu uznemiravanja i uhođenja oštećenice te zabranu dolaska i približavanja kući u kojoj ona boravi i ugostiteljskom objektu u kojem radi - navodi DORH.