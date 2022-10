Strava u J. Koreji: Deseci ljudi ozlijeđeni su u stampedu na proslavi Noći vještica, neki doživjeli zastoj srca

Deseci ljudi ozlijeđeni su u stampedu u Seulu dok se ogromna gomila slila u središnju četvrt južnokorejske prijestolnice na proslavu Noći vještica kasno u subotu, izvijestila je novinska agencija Yonhap, piše Reuters.

Choi Cheon-sik, dužnosnik Nacionalne vatrogasne agencije, rekao je da je oko 100 osoba ozlijeđeno, uključujući 50 osoba koje su pretrpjele srčani udar. Strahuje se da će biti veći broj preminulih. Hitne službe primile su više od 80 poziva od ljudi u četvrti Itaewon koji su rekli da imaju problema s disanjem, izvijestio je Yonhap, javlja DW.

Choi Cheon-sik rekao je da se vjeruje da je do gužve došlo kada se gomila gurala naprijed u uskoj uličici u blizini hotela Hamilton. To je područje glavno mjesto za zabavu u Seulu.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl