Strašljive ne treba pozivati u vojsku. Ali onda profesionalce treba više platiti

I u vrijeme blaženog mira, a kamoli kada se nadvijaju ratni oblaci, države obično žele pobrojiti pričuvni vojni sastav kako bi podigle razinu nacionalne sigurnosti. Hrvatska ima malu vojsku, od kada je 2008. ukinut obvezni vojni rok, to je sustav od 14 do 16 tisuća vojnih osoba, a to je nedovoljno.



No, kada je MORH obavijestio javnost da će poslati oko 10 tisuća poziva radi razvrstavanja pričuvnika, neki mediji počeli su davati upute kako izbjeći vojni poziv ili se pozvati na priziv savjesti. Kao da se radi o okupiranom ukrajinskom teritoriju pa ruska vojna soldateska šalje pozive.