HDZ nije jedina stranka koja se ovih dana redefinira donošenjem novog programa. Učinit će to i Most, čiji će Glavni odbor za tjedan dana donijeti programsku deklaraciju kojom, kako kažu, ulaze u svoje drugo desetljeće. Baš kao i HDZ, Most se u svom novom programu definira kao stranka desnog centra, no iz ostatka deklaracije jasno je kako desni centar doživljavaju nešto drukčije nego HDZ.



Priziv savjesti liječnika