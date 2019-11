Strahujem od povratka totalitarizma u novom obliku, dolazi vrijeme kaosa

Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik HHO-a, pripada skupini Hrvata koji su najzaslužniji za rušenje komunizma. Uz Franju Tuđmana, Vladu Gotovca, Marka Veselicu, Hrvoja Šošića, koji više nisu živi. Čičak se stoga i sam osjeća kao “posljednji Mohikanac”. Rušitelj komunizma kaže da sada, premda imamo državu, nemamo i slobodu kakvu su sanjale generacije Hrvata. I strahuje od neizbježnosti povratka totalitarizma u novom obliku.

Trideseta je obljetnica pada Berlinskog zida, mnogi kod nas misle da je sve time počelo i, da toga nije bilo, da ne bi bilo ni nove Hrvatske.

Da, pad Berlinskog zida doista na svjetskoj razini označava rušenje jednog pogubnog društveno-političkog modela – komunizma. Što se Jugoslavije tiče, još 1987. u saveznom SUP-u održan je sastanak koji je vodio Tomaž Ertl i već su tada oni shvatili što se događa, koje su promjene u Sovjetskom Savezu i da stiže kolaps komunizma. I trebalo se pripremiti za to. Dio jugoslavenskog rukovodstva bio je za to da se ide đonom na rušitelje komunizma, a dio da se pripremi alternativna opcija kojom bi se na određeni način pokušalo uključiti i “provjerene” kadrove, preusmjeriti i tako produljiti život komunizma. I u tom kontekstu treba gledati na ono što se događalo kod nas. Temeljni problem bio je da u tadašnjim komunističkim državama nije bilo izgrađenog civilnog društva na koje bi se mogla nasloniti “nova” vlast, jer je sve bilo zatrto. Postojali su neki mali nukleusi disidentskih grupa i pojedinaca, ali to nije bilo civilno društvo. Vidljivo je da su u državama nastalim raspadom Jugoslavije tadašnji komunisti preuzeli vlast. U Srbiji, u Sloveniji, u Makedoniji, u Crnoj Gori, pa djelomično i u BiH, ali i u Hrvatskoj, nekadašnji komunisti, predvođeni Tuđmanom. Promijenjena je forma i predznak (nacionalni), ali model i način razmišljanja ostali su isti. Mislim da bi se Sovjetski Savez rasuo i bez pada Berlinskog zida, kao što bi se rasula i Jugoslavija. Ključna je osoba za pad komunizma bio Jurij Andropov, koji je godinama bio šef KGB-a i koji je poznavao krvnu sliku svijeta i sovjetskog društva. On je pripremio dolazak Gorbačova pa je Gorbačov napravio jedino ono što je i mogao. U Istočnoj Njemačkoj, kada je pao Berlinski zid, jednostavno nisu znali što činiti, jer su očekivali neku direktivu iz Moskve. Zid je pao, što sada? Pokrenuti tenkove ili što? A to se više nije moglo.

