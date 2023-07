Stotine evakuiranih sa sjevera J. Koreje: Dvije osobe poginule u katastrofalnim poplavama

Južnu Koreju u subotu su pogodile poplave s klizištima uslijed olujnih kiša treći dan zaredom što je prisililo stotine ljudi na evakuaciju.

Prema Ministarstvu unutarnjih poslova i sigurnosti, oko 882 ljudi evakuirano je diljem zemlje do 6 sati ujutro, no očekuje se da će broj evakuiranih porasti jer je brana u sjevernoj pokrajini Chungcheong u subotu ujutro preplavljena vodom.

One person has been taken to hospital in a state of cardiac arrest after a landslide accident near a road Cheongju-si, North Chungcheong.



One passenger also suffered minor injuries and is being treated at the hospital.