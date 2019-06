Što stoji iza napada Bandića na HNS-ovce?

Nekontrolirani napadi gradonačelnika Milana Bandića na HNS-ovce ne jenjavaju. Nakon ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Predraga Štromara, na red je došao i državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.

Svi napadi u tipičnom su Bandićevu stilu kada se mora braniti, a argumenata nema, kakve slušamo godinama – opali što grublje možeš, vrijeđaj, narugaj se, imaj seksistički ispad. Pa je ministrici Divjak poručio da “gospođa ministarka jadna ništa ne razumije”, a Štromaru, kad je najavio inspekciju mostova u Zagrebu, da “on jadan nije napravio ni pesju kućicu”. Jučer je “oprao” i Željka Uhlira, HNS-ova državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Što je s “našim Milanom”?

– Pozovete gospodina Uhlira da govori o mostovima, pravnik, to je isto kao da moja baba govori o Mount Everestu. Jeste vidjeli što gradonačelnik Bandić radi? Saniramo Most slobode, dogodila se rupa na Savskom mostu koji je za pješake. Bojim se kada pravnici, službenici, moji do jučer, a sada državni tajnici jer, kad izgubiš izbore, postaneš državni tajnik, govore rječnikom inženjera – kazao je Bandić jučer za Uhlira, inače dipl. ing. građevine i stalnog sudskog vještaka za građevinu.

Uhlir odgovara da ne zna što je “s našim Milanom” i da mu nema namjeru diplome nositi na provjeru. Već sada znamo da će se sukob Bandić – HNS nastaviti. Bandić je za sutra najavio prikupljanje potpisa za smjenu ministrice Divjak u Saboru i treba mu 31 potpis za inicijativu, a hoće li u tome uspjeti, veliko je pitanje. Ne bi bilo iznenađenje da mu takav zahtjev ne potpiše ni svih 11 zastupnika koji su dio njegova Kluba. Jer ako su “žetončići”, kako im Bandić tepa, čuvat će fotelje do kraja.

Izborni debakl

U Mostu kažu da će danas o tome raspravljati na sjednici Kluba. Politički tajnik Nikola Grmoja, međutim, kaže da će raspravljati i o tome da oni kao opozicija zaobiđu Bandića i sami pokrenu postupak smjene Divjak.

– Bandiću potpise nećemo dati, a o ovom drugom prijedlogu nismo raspravljali iako sumnjam da mi i Most imamo iste stavove zašto bi trebali smijeniti ministricu Divjak – kaže izvor iz SDP-a.

Pravo je pitanje što stoji iza otvorenog rata dva koalicijska partnera, a odgovor je vjerojatno kombinacija razloga i motiva. Kao prvo, Bandić skreće pozornost s izbornog debakla na euroizborima na kojima mu je stranka dobila manje od 22 tisuće glasova. I što mu je najbolji odgovor treba li ići na predsjedničke izbore, ako je o tome uopće i razmišljao. Tu je i teza da opet nešto želi od premijera, ali i ona da iza svega zapravo stoje izdavački interesi povezani s nabavom udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Ministrica Divjak na manifestaciji Dana otvorenih vrata Instituta Ruđer Bošković