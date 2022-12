NOĆNA MORA

Što se događa s četiri hrvatska para uhićena u Zambiji s posvojenom djecom? Optuženi za trgovinu ljudima

– Za one koje zbunjuje zašto su četiri hrvatska para išla u Zambiju po djecu iz Konga, pojasnimo kako se u Kongo praktički ne može ući zbog sigurnosnog stanja u toj zemlji. Prije su naši građani odlazili u Keniju kako bi posvojili dijete iz Konga, a sada se, očito, ide u Zambiju. Procedura je prije trajala 9 do 10 mjeseci, no iz razgovora s današnjim posvojiteljima može se čuti kako je znatno skraćena i traje tek dva do tri mjeseca. Papire sa sirotištem iz kojega je dijete rješava odvjetnik – govore nam upućeni.