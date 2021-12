Što sad slijedi: Hoće li do referenduma doći nakon što DIP potpise provjeri?

Četiristo tisuća - koliko je potpisa Most skupio, a i koji je to broj koji izaziva da se on trese od radosti, otkrio je danas Marin Miletić. Autograma imaju dovoljno, istaknuo je, a da bi se o Mostova dva pitanja potencijalno na samom referendumu i odlučivalo, stranka potpise mora dostaviti u Sabor, a napravit će to, kazao je Božo Petrov, 24. siječnja jer razdoblje koje je pred njima iskoristit će svi skupa, prvenstveno volonteri, kako bi se dobro odmorili.