Što nam donosi 2019. godina?

U godini koja je pred nama birat ćemo predsjednika države, idemo na izbore za Europski parlament, očekujemo prve turiste u svemiru, držimo palčeve Osmom povjereniku da se probije do Oscara, uživamo u pulskom koncertu Foo Fightersa, biramo predstavnika za Eurosong jer se na male ekrane vraća Dora...

Bit će to godina u kojoj će gospodarska kretanja obilježiti trgovinski ratovi, u kojoj će se graditi Pelješki most, razriješiti sudbina brodogradnje u nas... I bit će to godina u kojoj slavimo 60. rođendan Večernjeg lista, obilježavamo 25. obljetnicu od početka Večernjakove ruže, 20 godina našeg portala vecernji.hr.

Stoga će godina koja je pred nama biti u znaku Večernjakova rođendana. Zato za vas, dragi čitatelji, pripremamo pregršt iznenađenja. Ovaj specijalni prilog pogled je unaprijed u politici, društvu, znanosti, ali i pogled na Večernjak koji vas vjerno prati već šezdeset godina.

U subotu 29. prosinca darujemo svim čitateljima prilog Pogled u 2019.