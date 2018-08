Što je pokazala inspekcija mostova na autocestama

Podvodni dijelovi konstrukcije mostova na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka Zagreb (ARZ) uglavnom su u vrlo dobrom stanju.

Institut za elektroprivredu i energetiku zagrebačkog Građevinskog fakulteta je 2015. godine proveo podvodni vizualni pregled donjeg ustroja 22 mosta na autocestama te hidrografsko snimanje korita u njihovoj zoni.

Pregledi i snimanja provedeni su na devet mostova preko rijeka, na tri mosta preko potoka, na devet kanalskih mostova te na Krčkom mostu. Za podvodne elemente riječnih mostova zaključeno je da su većinom u vrlo dobrom stanju te da manji broj tih mostova ima oštećenja temeljne stope i pilota. I kanalski mostovi su većinom u dobrom stanju, jedan od njih ima oštećenje temeljne stope. Za mostove na potocima zaključeno je da su svi vrlo dobrog stanja kao i most Krk koji je na moru. Svaki most dobio je pri tome ocjenu konstrukcije i korita, a raspon ocjena je od nula do devet, s time da je nula ocjena za srušeni most, a devetka za most u izvrsnom stanju.

