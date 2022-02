Što će biti s Putinom ako ne uspije invazija na Ukrajinu?

Unatoč tome što je ruska invazija na Ukrajinu očito pomno planirana na svim razinama do zadnjeg detalja, od vojne, političke, ekonomske pa sve do propagandne razine, očito je da se vojna akcija ne odvija kao što je to kremaljski despot Vladimir Putin očekivao i priželjkivao, o čemu svjedoče i njegova česta, nervozna obraćanja javnosti.



Najprije na vojnoj razini, koja je u ovom trenutku i najvažnija, s obzirom na to da je riječ o borbi za opstanak ukrajinske države i ukrajinskog naroda, a otpor ukrajinske vojske i običnih građana koji su uzeli oružje u ruke kako bi branili svoje domove veći je nego što su to u Moskvi očekivali. Iako je Putin s vojno-strateške strane uspio nadmudriti Ukrajince kada je pokrenuo invaziju nakon dvomjesečnog uvjeravanja da ne planira napasti, čini se da se situacija za rusku stranu u Ukrajini komplicira. Ukrajinski gradovi, od Harkiva na sjeveroistoku do Odese na jugu i Kijeva u središtu zemlje, pretvoreni su u utvrde koje odolijevaju silovitim napadima agresora.

Amerika, Europska unija i Velika Britanija koordiniraju sankcije protiv Rusije, a ovo su neke od njih: 1. Financijske sankcije znače da se Rusija ne može zaduživati na zapadu. Uvedena su i ograničenja za depozite ruskih državljna u europskim bankama 2. Njemačka obustavila dozvolu za plinovod Sjeverni tok 2, a EU zabranila izvoz tehnologije za ruske naftne rafinerije. Europljani i dalje kupuju ruski plin, a Amerikanci rusku naftu 3. Sankcije protiv velikih ruskih banaka onemogućuju im ili otežavaju procesuiranje transakcija u dolarima, eurima i funtama. EU sankcije pokrivaju 70 % ruskog bankarskog sektora 4. Britanci su zabranili slijetanje Aeroflotu, na što je uzvraćeno zabranom prelijetanja preko Rusije za British Airways. EU zabranila prodaju svih zrakoplova i dijelova Rusiji 5. Izbacivanje Rusije iz globalnog bankovnog sustava plaćanja SWIFT još nije uvedeno, ali stvari se kreću prema tome, pa bi i te sankcije mogle uslijediti sljedeći tjedan 6. Zamrzavanje imovine Putina i najbližih mu ministara. Simboličan potez jer Putin nema imovinu na svoje ime na zapadu. Ali bitno jer takav oblik sankcija inače ne obuhvaća šefove država