Stjepana Čuraja za ministra ne žele Čačić i Hrebak

Naum premijera Plenkovića da umjesto pritvorenog Darka Horvata na čelo Ministarstva graditeljstva već u petak postavi šefa HNS-a Stjepana Čuraja naišao je na oštro protivljenje dijela koalicijskih partnera pa će HDZ morati tražiti novo ime, i to među stručnjacima iz vlastitih redova. Rezime je to maratonskog koalicijskog sastanka na kojem su protivljenje Čurajevu imenovanju izrazili Reformisti i HSLS.

Ministar do kraja tjedna?

Svoju namjeru da na čelo resora graditeljstva imenuje Čuraja užem vodstvu HDZ-a Plenković je otkrio u ponedjeljak navečer, a iako su mnogi u stranci danas neslužbeno mrmljali protiv prepuštanja “posla stoljeća”, odnosno obnove Zagreba i Banovine, stranci sa svega jednom zastupničkom rukom u Saboru i minornom anketnom podrškom, nitko u užem predsjedništvu nije negodovao.

Premijer se nakon toga upustio u telefoniranje koalicijskim partnerima, svima osim Reformistima, čiji je šef Radimir Čačić uoči koalicijskog sastanka medijima potvrdio kako ga o imenovanju Čuraja nitko ništa nije pitao. Čačića se ranije također spominjalo kao potencijalnog budućeg ministra, no on je ta nagađanja otklanjao, ali i poručivao kako je Reformistima važno da na čelo obnove dođe stručan ministar. A kad se otkrilo da bi to mogao biti Čuraj, i Čačić i njegova saborska zastupnica Natalija Martinčević javno su dali do znanja da Čuraj nije kandidat koji bi ispunio njihove kriterije. Kako bi privolio Čačića da ipak podrži njegovo imenovanje, Plenković je s Čačićem gotovo dva sata razgovarao u četiri oka pa je koalicijski sastanak kasnio. No, činjenica da su Reformisti jedini partner kojega nije našao za shodno obavijestiti o svojoj odluci pokrenula je kuloarska nagađanja da se premijer u Saboru namjerava osloniti na ruke izvan sadašnje parlamentarne većine. Iz Banskih dvora, međutim, negiraju takvu namjeru. Neobičan naum premijera da obnovu prepusti HNS-u izvori bliski Plenkoviću pojašnjavaju kao gestu prema koalicijskom partneru i respekt prema dosadašnjoj suradnji, a moglo se čuti i kako je HDZ-u u cilju jačanje liberalne opcije bliske najvećoj stranci, što znači da HDZ računa na potencijalnu suradnju na budućim izborima.

Što se tiče HSLS-a, predsjedništvo ove stranke sastalo se danas ujutro i zaključilo kako stranka neće dići ruku za Čuraja i pri tom su ostali do kraja, odolijevajući premijerovu razuvjeravanju, zbog čega je Plenković na kraju partnerima kazao kako i dalje smatra da bi izbor Čuraja bio dobar potez, ali kako neće lomiti situaciju te kako je spreman predložiti ministra iz HDZ-a koji će udovoljavati i stručnim kriterijima. U Banskim dvorima tvrde pak kako HDZ već ima kandidate za ministarsku funkciju te kako će novi ministar biti imenovan do kraja tjedna.

Naravno, zamjena za Horvata nije ni izdaleka najveći uzrok nezadovoljstva u koaliciji čija se vlada susreće s s USKOK-ovim istragama protiv dijela svojih članova, a kako se neslužbeno moglo čuti, velik dio današnjeg sastanka bio je posvećen sudbini Borisa Miloševića, potpredsjednika Vlade obuhvaćenog istragom u kojoj je uhićen Horvat. Svi su, naime, svjesni da je Miloševićeva pozicija, kao i pozicija drugih ministara uz koje se vezuju potencijalne pravosudne afere, priličan uteg Vladi koja ne zna kada bi policija mogla doći po još neke njezine članove.

Iza Miloševića stoji SDSS

No, iza Miloševića zasad čvrsto stoji njegov SDSS, a i u HDZ-u su stava da članove Vlade ne treba mijenjati dok se ne zna vode li se protiv njih postupci i za koja djela. Zbog toga je jasno kako je zasad nerealno očekivati da će Plenković udovoljiti željama dijela koalicijskih partnera koji zazivaju duboku rekonstrukciju Vlade. Naravno, ukoliko istražitelji snažnije krenu i prema drugim ministrima, koalicija će se naći pred dilemom - rekonstrukcija ili prijevremeni izbori. Potonju opciju pritom ne priželjkuju ni u HDZ-u ni među koalicijskim partnerima jer su svi svjesni rizika koji bi im izbori donijeli. Zbog toga se i danas, unatoč nesuglasicama oko Čurajeva imenovanja, i iz Reformista i iz HSLS-a čitavo vrijeme moglo čuti kako Plenković i dalje uživa njihovu podršku, što znači da u Saboru do daljnjega može računati na najmanje 77 ruku.