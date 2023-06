Stižu vrućine: Dobre vijesti za ljubitelje ljeta, meteorolozi objavili kad ćemo se pržiti

Petak nam donosi djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana na jugu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka ponegdje u unutrašnjosti može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura, mjestimice na udare jaka, moguće i olujna. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 28 °C, vremenska je prognoza DHMZ-a.

VEZANI ČLANCI:

Izdan je i žuti meteoalarm za Jadran. Mogući su olujni udare vjetra, a za dubrovačku regiju izdano je upozorenje za pljuskove s grmljavinom.

Foto: DHMZ

DHMZ je objavio izglede vremena za iduća tri dana. Kako su priopćili, većinom će biti sunčano, posebice u nedjelju. U petak više oblaka na krajnjem jugu zemlje uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, a poneki je pljusak uz jači dnevni razvoj naoblake u petak i subotu moguć i u unutrašnjosti, uglavnom u gorju. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, na Jadranu i bura koja u petak još ponegdje može biti jaka. Zadržat će se podjednako toplo kao prošlih dana.

Foto: DHMZ

"U većini unutrašnjosti će do subote biti uglavnom suho i djelomice sunčano. U četvrtak i petak na istoku može ponegdje pasti malo kiše, a u petak i subotu na zapadu ponekog popodnevnog pljuska. Slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova će oslabjeti. Od nedjelje pretežno sunčano, a idući tjedan donosi i prve vruće dane. Pravo ljetno vrijeme idući tjedan i na Jadranu će se poklopiti s početkom kalendarskog ljeta, te će biti vrlo toplo i vruće. Štoviše, već od petka pretežno sunčano premda u petak na jugu još može biti pljuskova. A najnestabilniji i najoblačniji bit će četvrtak, na jugu i uz obilne pljuskove te jugo, dok će drugdje zapuhati bura.", vremenska je prognoza koju je za HRT pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Video: Evo kako rashladiti automobil tijekom ljetnih vrućina