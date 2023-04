Stiže novo pogoršanje vremena: Izdano više upozorenja, za dio zemlje i narančasto

Vrijeme će sutra biti umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša - već ujutro na zapadu, a tek prema večeri na istoku i jugu. Ponajprije u zapadnim predjelima mjestimice je moguća obilnija oborina. Lokalno će biti i pljuskova praćenih grmljavinom, osobito poslijepodne u Dalmaciji i izraženijih, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Uz pad temperature, navečer u višem gorju mogući su susnježica i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, u gorju i jak jugoistočni i južni, a u središnjim predjelima sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo. Jutarnja temperatura bit će od 6 do 9, na Jadranu od 9 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 9 do 14, u Slavoniji i Dalmaciji od 16 do 20 °C.

Za sutra je izdano i više upozorenja, pretežito zbog vjetra. Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je za područje Dalmacije. Tamo se očekuju udari vjetra od 35 do 50 čvorova, odnosno od 65 do 95 km/h.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Osim narančastog upozorenja u Dalmaciji, za veći dio zemlje izdano je žuto upozorenje, u nekim regijama zbog više razloga. Naime, za riječku regiju izdana su upozorenja zbog mjestimice jakog juga, lokalno moguće obilnije kiše te lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. DHMZ zbog toga ističe kako, između ostalog, treba biti na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom, mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina, smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

Više upozorenja imaju još splitska i dubrovačka regija, obje zbog jakog juga te lokalno izraženijih pljuskovi s grmljavinom, moguće i tučom. Zbog vjetra je žuto upozorenje izdano i za Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te zapadnu obalu Istre. Obilnija kiša očekuje se i u zagrebačkoj, karlovačkoj te gospićkoj regiji, dok su u kninskoj mogući lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Označena zelenom oznakom, odnosno bez upozorenja, jedino je osječka regija.

